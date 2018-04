Tai buvo pirmoji jų organizuota valstybinė vakarienė Baltuosiuose rūmuose svečiams iš užsienio. Iškilmingame bankete dalyvavo 150 politikos ir visuomenės veikėjų.

Banketo šeimininkas D. Trumpas savo užstalės kalboje priminė bendrą abiejų šalių istoriją ir jos reikšmę pasaulio demokratijai. „Tesaugo Dievas mūsų aljansą“, - sakė jis.

E. Macronas savo ruožtu pabrėžė glaudžius abiejų valstybių santykius, o taip pat abiejų šalių vadovų įsipareigojimą kovoti už universalias vertybes. „Mes pasiryžę tarnauti mūsų abiem šalims ir pasauliui“, - sakė jis D. Trumpo adresu.

Be JAV viceprezidento Mike'o Pence'o ir kitų JAV bei Prancūzijos vyriausybių narių iškilmingoje vakarienėje taip pat dalyvavo žiniasklaidos patriarchas Rupertas Murdochas su žmona Jerry Hall. Svečių sąraše buvo ir buvęs JAV valstybės sekretorius Henry Kissingeris. Svečiams, be kita ko, buvo patiekta ėrienos bei prancūziško vyno iš amerikietiškų rūsių.

D. Trumpas ir E. Macronas vilkėjo juodus smokingus, jų žmonos pasipuošė ilgomis sukniomis. Melania Trump žėrėjo sidabro spalvos „Chanel“ suknele, o pirmoji JAV dama - kreminės spalvos „Louis Vitton“ rūbu su aukso spalvos papuošimais.

E. Macronas trijų dienų valstybinį vizitą JAV trečiadienį tęs pasakydamas kalbą abiejų Kongreso rūmų nariams.

Skelbiama, kad M. Trump ir jos darbuotojai vakarienei rengėsi kelis mėnesius; Baltieji rūmai paskelbė nuotraukų ir klipą, kuriuose matyti, kaip pirmoji ponia rūpinasi detalėmis.

Spent yesterday with my team checking on the final details of our first State Dinner with France. pic.twitter.com/vHoQ1rTA3s — Melania Trump (@FLOTUS) April 23, 2018

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/j7fKmUhISJ

— Melania Trump (@FLOTUS) April 23, 2018