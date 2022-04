Valstybės vadovas, kuriam prognozuojama likti Eliziejaus rūmų šeimininku dar penkerius metus, sakė, kad jo nauja kadencija skirsis nuo ankstesnės.

„Privalu rasti atsakymą į pyktį ir nesutarimus, paskatinusius daugelį mūsų tėvynainių balsuoti už kraštutinius dešiniuosius. Tai bus mano ir mane supančiųjų atsakomybė“, – E. Macronas pareiškė švęsdamas rinkimų pergalę prie Eiffelio (Eifelio) bokšto Paryžiaus centre, kai prognozės parodė, jog jis buvo perrinktas.

E. Macronas taip pat pažadėjo „atnaujintą metodą“ Prancūzijai vadovauti ir pridūrė, kad ši „nauja era“ nebus „ankstesnės kadencijos, kuri dabar baigiasi, tęsinys“.

Rinkėjų apklausos: Macronas vadovaus Prancūzijai dar penkerius metus

Emmanuelis Macronas laimėjo Prancūzijos prezidento rinkimus ir vadovaus šaliai dar penkerius metus. Marine Le Pen tuo tarpu priversta susitaikyti su dar vienu pralaimėjimu. Remiantis balsavusių rinkėjų apklausomis, kaip ir prieš penkerius metus, E. Macronas aiškia persvara įveikė dešiniąją populistę.

Stočių „France 2“ ir TF1 duomenimis, dabartinis šalies vadovas gavo apie 58-58,2 proc. balsų, o jo euroskeptikė konkurentė – tik 41,8-42 proc. Šių apklausų, skelbiamų iš karto po rinkimų punktų uždarymo, rezultatai Prancūzijoje dažniausiai yra gana tikslūs. Jei taip bus ir šį kartą, M. Le Pen bus aiškiai pagerinusi savo rezultatą. Ir prieš penkerius metus ji antrajame rate nusileido E. Macronui, tačiau tada surinko tik 33,9 proc. balsų. Jaunasis rinkimų nugalėtojas tada gavo 66,1 proc. rinkėjų pasitikėjimą.

Apklauso prognozavo pergalę E. Macronui ir prieš rinkimus, nors daug prancūzų nebuvo patenkinti pirmąja jo kadencija. Todėl E. Macrono laimėjimą pirmiausiai reikėtų vertinti kaip M. Le Pen pralaimėjimą. Kelios partijos po pirmojo rinkimų rato ragino balsuoto už E. Macroną ir taip užkirsti kelią į prezidento postą M. Le Pen, kuri, nepaisant savo pabrėžtinai nuosaikesnių pasisakymų, ir toliau atstovauja kraštutinių dešiniųjų pozicijoms.

Rinkėjai už 44-erių E. Macroną balsavo ir siekdami stabilumo bei nuosaikios pozicijos Ukrainos karo akivaizdoje. Jis, be to, pasiekė aiškių laimėjimų darbo rinkoje ir užtikrino tvirtą Prancūzijos ekonomikos kilimą po koronaviruso krizės.

Balsavimo teisę šalyje turėjo apie 48,7 mln. rinkėjų. Pirmajame rate prieš dvi savaites dalyvavo dvylika kandidatų.

Birželį Prancūzijos laukia parlamento rinkimai. Labai svarbu, ar E. Macronas juose taip pat gaus daugumą. Jei taip neatsitiks, prezidentas turės skirti premjerą iš mažumos stovyklos. Jo galia tada ženkliai susilpnės, o priimti politinius sprendimus bus daug sunkiau.

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda taip pat pasveikino Macroną laimėjus rinkimus

„Mielas drauge E. Macronai, sveikinu laimėjus prezidentines lenktynes. Linkiu stiprybės ir drąsos vadovauti Prancūzijai šiais visai Europai iššūkių kupinais laikais“, – sekmadienį „Twitter“ paskyroje teigė prezidentas.



G. Nausėda pridūrė besitikintis toliau kartu stiprinti Europos Sąjungą, NATO ir ginti demokratines vertybes.

U. von der Leyen ir Ch. Michelis pasveikino E. Macroną su pergale

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną su perrinkimu.

„Džiaugiuosi, kad galėsime tęsti savo gerą bendradarbiavimą, - rašė ji sekmadienį tviteryje. – Kartu mes vesime Prancūziją ir Europą į priekį“.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis taip pat su palengvėjimu sutiko žinią apie E. Macrono perrinkimą. „Dar penkerius metus galėsime kliautis Prancūzija, - teigė jis tviteryje.



– Šiais audringais laikais reikia stiprios Europos ir Prancūzijos, kuri visiškai pasisako už suverenesnę ir strategiškesnę Europos Sąjungą“. Ch. Michelis pridūrė: „Nuoširdūs sveikinimai, mielas Emmanueli Macronai“.

Britų premjeras Johnsonas taip pat pasveikino Prancūzijos prezidentą Macroną su perrinkimu

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas sekmadienį pasveikino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną su perrinkimu, prognozėms parodžius, kad šis užsitikrino dar penkerius metus Eliziejaus rūmuose.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.