Ši kelionė įvyks, nors Paryžiaus sąjungininkė Didžioji Britanija siekia, kad Rusijoje vykstančiam čempionatui būtų taikomas diplomatinis boikotas dėl pietų Anglijoje anksčiau šiais metais įvykdyto apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga, Londono nuomone, susijusio su Maskva. E. Macronas pažadėjo vykti į rungtynes, jeigu Prancūzija pasieks antradienį Sankt Peterburge vyksiantį Pasaulio čempionato pusfinalį. Patvirtinimas apie prezidento kelionę buvo paskelbtas, kai prancūzai tvirtai iškovojo pergalę prieš Urugvajų rezultatu 2:0. Britanijos pareigūnai boikotuoja šį turnyrą, nes Jungtinė Karalystė laiko Maskvą atsakinga už kovą Solsberio mieste įvykdytą buvusio Rusijos žvalgybos pareigūno ir dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimą Sovietų Sąjungoje sukurtu cheminiu ginklu „Novičiok“. Susiję straipsniai: Macronas perspėja dėl ES planų Afrikoje steigti migrantų centrus Vienintelis Merkel sprendimas kainuoja itin brangiai: braška Europos pamatai? Kremlius griežtai neigė esantis kaip nors susijęs su incidentu, per kurį buvo sunkiai sutrikdyta S. Skripalio ir jo dukters sveikata. Šis ginčas vėl atsidūrė dėmesio centre, kai kita pora netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje buvo paveikta tos pačios medžiagos. Naujas incidentas sukėlė baimę vietos gyventojams ir dar labiau pakurstė Britanijos politikų pyktį. Premjerė Theresa May anksčiau šiais metais paskelbė oficialų Pasaulio futbolo čempionato boikotą. Londonas tokią pačią poziciją patvirtino šią savaitę, po naujo apnuodijimo incidento. Kelios JK sąjungininkės Vakaruose įvairiu lygiu prisidėjo prie šio boikoto. Islandijos, neribotam laikui įšaldžiusios visus dvišalius susitikimus su Rusija, pareigūnai nedalyvavo jokiuose čempionato renginiuose. Švedijos ir Danijos aukšto rango pareigūnai boikotavo birželio 14-ąją vykusią atidarymo ceremoniją, bet ministrai buvo atvykę stebėti kai kurias rungtynes. Kita vertus, Belgijos karalius Philippe'as kartu su savo dviem sūnumis nuvyko į Rusiją stebėti savo šalies vienuolikės žaidimo su Rusija, o Ispanijos karalius Felipe VI tiesiogiai matė, kaip jo šalies rinktinę įveikė čempionato šeimininkų komanda.

