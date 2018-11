Atvykęs į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Argentinoje E. Macronas sakė girdėjęs apie „teisėtą pyktį, nekantrumą ir kančias dalies žmonių, norinčių gyventi geriau ir greičiau“. Tačiau jis patikino „iš visų jėgų“ tęsiantis savo reformas, „neatsisakydamas ambicijų“ ir „nepasiduodamas demagogijai“. „Man reikės priimti papildomų sprendimų artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais, tačiau jie niekada nebus atsitraukimas“, tik dar intensyvesni veiksmai, sakė jis prancūzų bendruomenei Buenos Airėse. E. Macronas tiesiogiai neužsiminė apie Prancūzijoje augantį protestuotojų – „geltonųjų liemenių“ - judėjimą. Protestuotojų nepasitenkinimą sukėlė E. Macrono sprendimas padidinti degalų akcizą. Jo nuomone, tai padėtų spręsti neatidėliotiną klimato kaitos problemą. Tačiau kritikai sako, jog toks kainų kilimas pirmiausia smogia sunkiausiai gyvenantiems. Dalyvaudamas viršūnių susitikime, į kurį atvyko ir JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), E. Macronas nori pasirodyti kaip pažangus, apie tarptautinės politikos ateitį galvojantis šalies vadovas. Susiję straipsniai: Macrono vizitas Buenos Airėse prasidėjo nuo kuriozo Macronas žada susitikti su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu per G-20 forumą „Daugelis jūsų galvoja, kad geriau išspręstume savo sunkumus būdami karingi, izoliuodamiesi ir uždarydami savo sienas“, – sakė jis. E. Macronas pabrėžė, kad jis palaiko globalizaciją, kuri „smarkiai sumažino skurdą visame pasaulyje ir atnešė pasauliui daugiau ramybės nei tikėtasi“.

