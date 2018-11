Šis Ramiojo vandenyno salynas, nuo XIX amžiaus vidurio priklausantis Prancūzijai, sekmadienio referendume nubalsavo prieš nepriklausomybę. „Kaip valstybės vadovas didžiuojuosi tuo, kad Naujosios Kaledonijos gyventojai pasirinko Prancūziją“, – sakė E. Macronas, kreipdamasis per televiziją. Ir nepriklausomybės priešininkus, ir šalininkus jis paragino ateityje neatsisakyti politinio tarpusavio dialogo. Anksčiau buvo paskelbta, kad maždaug 57 proc. Naujosios Kaledonijos rinkėjų atmetė pasiūlymą skelbti nepriklausomybę nuo Prancūzijos, o 43 proc. balsavo „Už“. Visi balsai praktiškai jau suskaičiuoti. Už maždaug 18 tūkst. km nuo pagrindinės Prancūzijos teritorijos dalies esanti Naujoji Kaledonija turi ypatingą statusą ir plačią autonomiją.

