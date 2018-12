Gynybos tarybos pasitarime dalyvauja aukšto rango kariuomenės pareigūnai ir vyriausybės nariai, tarp jų premjeras, vidaus reikalų, gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Jie aptars pažangą atliekant atakos tyrimą ir kitas saugumo priemones, vyriausybei visoje šalyje paskelbus aukštesnio lygio parengtį ir pasiuntus policijos pastiprinimų į Strasbūrą ieškoti įtariamojo, kuris tebėra laisvėje. Vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras trečiadienį grįžo į Paryžių iš Strasbūro, kur naktį prižiūrėjo policijos operacijas po išpuolio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.