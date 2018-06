„Mes negalime leisti šalims smarkiai pelnytis iš ES solidarumo, bet kalbai pasisukus apie migrantų problemą, skelbti apie nacionalinį interesą“, – spaudos konferencijoje su naujuoju Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sanchezu sakė E. Macronas. „Aš esu už tai, kad būtų taikomos sankcijos, jei valstybė atsisako bendradarbiauti“, – pridūrė jis. Ispanijos ir Prancūzijos lyderiai taip pat pritaria idėjai kurti priėmimo centrus, kuriuose migrantai galėtų apsistoti tol, kol būtų svarstomi jų prieglobsčio prašymai. „Patekus į Europą, mes esame už uždarų centrų kūrimą su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių komisaru (JTPVK)... kad kiekviena valstybė galėtų organizuotai priimti žmones, kuriems priklauso prieglobstis“, – sakė E. Macronas. Susiję straipsniai: Graikija džiaugiasi istoriniu susitarimu dėl skolų Skandalingajame G7 susitikime – dar vienas Trumpo akibrokštas Merkel Šiuo metu nėra jokių uždarų migrantų centrų, kuriuose būtų svarstomi migrantų prašymai, neskaitant kelių išimčių Graikijoje ir Italijoje. Tuo tarpu migrantai, kuriems prieglobstis nepriklauso, turėtų būti grąžinti tiesiogiai į savo šalį, o ne per kitas valstybes, pridūrė E. Macronas.











