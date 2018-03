Telefonu kalbėdamasis su Irano prezidentu, E. Macronas akcentavo „ypatingą Irano atsakomybę dėl jo ryšių su režimu, kalbant apie humanitarinių paliaubų įgyvendinimą“, pranešė prezidentūra. Šeštadienį E. Macronas ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas išreiškė „didelį susirūpinimą“ ir paragino visiškai įgyvendinti JT rezoliuciją dėl paliaubų. Jie pabrėžė, kad JT pagalbos vilkstinės turi pasiekti kenčiančius to regiono gyventojus. Siekdama, kad Sirijos vyriausybės pajėgos liautųsi bombardavusios Rytų Gutą, Prancūzija pastarosiomis dienomis dar mėgino paspausti Rusiją, kad ši pasinaudotų savo įtaka Sirijos prezidentui Basharui al Assadui.

