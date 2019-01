„Kas dėl Rusijos ir Ukrainos krizės, prezidentas pasveikino 2018-ųjų gruodžio 27-ąją pasiektą susitarimą dėl paliaubų laikymosi ir paragino jo pilnai ir ilgą laiką laikytis“, – pranešė Eliziejaus rūmai. „Jis taip pat paragino Rusiją kaip galima greičiau išlaisvinti suimtus ukrainiečių jūreivius ir grąžinti laivus, sulaikytus po 2018-ųjų lapkričio 25-osios incidento Kerčės sąsiauryje“, – teigiama E. Macrono biuro pranešime. Tuo metu Kremliaus spaudos tarnyba anksčiau trečiadienį išplatino pranešimą, kuriame tvirtinama, kad Rusijos ir Prancūzijos lyderiai „apsikeitė nuomonėmis apie Ukrainos vidaus krizę atsižvelgiant į Ukrainos provokaciją Kerčės sąsiauryje 2018 metų lapkričio 25 dieną“. Rusijos pajėgos praėjusį mėnesį Kerčės sąsiauryje apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinio laivyno laivus bei areštavo jų įgulas. Susiję straipsniai: Po Naujųjų – Kremliaus užmojis riboti laivybą dar viename kelyje: šis žaidimas tik prasideda Putinas apie JAV planą: tegu paskui necypia Maskva tvirtina, kad iš Juodosios į Azovo jūrą plaukę ukrainiečių laivai pažeidė Rusijos teritorinius vandenis, įplaukę į Kerčės sąsiaurį tarp Rusijos aneksuotos Krymo pusiasalio ir šalies žemyninės dalies. Kijevas savo ruožtu sako, kad pagal tarptautines normas ir dvišalius susitarimus Rusija neturi teisės drausti laivybos šiuo vandens keliu. 24 ukrainiečiai, buvę tuose laivuose, Simferopolio ir Kerčės teismų sprendimu yra areštuoti iki sausio 25 dienos. Gruodžio 29-ąją Rytų Ukrainoje įsigaliojo Naujųjų metų ir Kalėdų paliaubos. Karas Rytų Ukrainoje tarp vyriausybės pajėgų ir prorusiškų separatistų nusinešė jau daugiau kaip 10 tūkst. gyvybių ir teberusena, nors reguliariai yra skelbiami paliaubų susitarimai.

