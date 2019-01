„Pasitraukimas iš Sirijos, apie kurį pranešė mūsų draugai amerikiečiai, negali priversti mūsų nukrypti nuo savo strateginio tikslo – sunaikinti „Daesh“, - pareiškė jis kariuomenės bazėje pietų Prancūzijoje, turėdamas omeny džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS). Prancūzų kariuomenė turi dislokavusi Sirijoje 1 200 karių, vykdančių prieš IS nukreiptas aviacijos, artilerijos ir specialiųjų pajėgų operacijas bei apmokančių Irako pajėgas. „Kova dar nebaigta“, – pareiškė E. Macronas ir pridūrė, kad ateinančiais mėnesiais „peržiūrėsime mūsų pajėgų dislokavimą visame pasaulyje“, bet „išliksime įsipareigoję (Artimųjų Rytų) stabilizacijos procesui“. „Bet koks veržimasis pasitraukti būtų klaida“, – patikino jis. E. Macronas anksčiau kritikavo JAV prezidentą Donaldą Trumpą, gruodžio pabaigoje paskelbusį, jog Vašingtonas artimiausiu metu pradės išvedinėti savo 2 000 karių kontingentą iš Sirijos.

