Macronas pradeda įtemptas derybas dėl naujos Prancūzijos vyriausybės

Be to, prieš susitikimą su E. Macronu kairiosios partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI) koordinatorius Manuelis Bompardas perspėjo: „Mes su juo nesiderėsime.“ Vietoj to jis paskelbė, kad „mes pasakysime jam, jog nėra alternatyvos Lucie Castets paskyrimui“.