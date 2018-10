Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos žiniasklaidoje paskelbtame interviu Prancūzijos lyderis tvirtino, kad „Europa nėra prekybos centras“ ir pakartojo savo jau anksčiau minėtą mintį, kad rytinės bloko šalys negali pasirinkti, kurių esminių ES vertybių laikytis. Likus septyniems mėnesiams iki rinkimų į Europos Parlamentą, E. Macronas sakė manantis, kad kampanija prieš šiuos rinkimus bus „progresyviųjų“ ir nacionalistų dvikova. Pradėdamas dvi dienas truksiantį vizitą Slovakijoje ir Čekijoje, E. Macronas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl kai kurių rytinių ES narių atsisakymo pagal bloko kvotų programą priimti migrantus iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos. Ši programa buvo parengta po 2015 metų migrantų krizės. „Mums bendrai reikia darnos ir solidarumo: negalime turėti naudos iš Europos biudžeto nedemonstruodami solidarumo dėl migracijos“, – sakė E. Macronas. Jis taip pat perspėjo, kad bet kokie valstybių narių veiksmai mažinti savo įmokas į bendrą biudžetą gali pakirsti ES vienybę, įskaitant bendrąją rinką. „Negalime bandyti mažinti savo indėlį į Europos biudžetą nesuprasdami, ką atneša bendroji rinka. Jei norime nužudyti Europą, turėtume toliau taip tęsti, – sakė E. Macronas. – Europa nėra vienos krypties gatvė: tai abipusis įsipareigojimas.“ Kalbėdamas apie prieštaringai vertinamas Lenkijos teismų sistemos reformas, Prancūzijos prezidentas išreiškė viltį, kad „Lenkijos vyriausybė imsis būtinų žingsnių (Europos) Komisijos ir savo partnerių susirūpinimui išsklaidyti“. Pasak jo, nacionalistų vyriausybė supriešino Lenkiją su Europos Sąjunga įvykdydama virtinę teismų sistemos reformų, kurios, kaip perspėjo blokas, kelia grėsmę teismų nepriklausomybei, teisinei valstybei ir, galiausiai, demokratijai. E. Macronas taip pat pažymėjo, kad „situacijos dėl teisinės valstybės Vengrijoje vystymasis kelia nerimą“, ir atkreipė dėmesį į pavojus valdžių atskyrimui bei nevyriausybinių organizacijų nepriklausomybei. „Palaikau gerus santykius su Viktoru Orbanu, kurį gerbiu asmeniškai ir kaip Vengrijos žmonių išrinktą premjerą... Tačiau Europa, ignoruojanti idėjų ir įsitikinimų įvairovę, teismų sistemos ar spaudos nepriklausomybę, nuo politinio persekiojimo pabėgusių pabėgėlių priėmimą, yra to, kas esame, išdavystė“, – pridūrė E. Macronas. Jis taip pat pasmerkė slovakų žurnalisto nužudymą vasario mėnesį ir sakė, kad „grasinimas žurnalistams, jų puldinėjimas ar žudymas pakerta mūsų demokratijų pamatus“.

