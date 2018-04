„Jis stiprus ir protingas, bet nebūkite naivūs. Jis apsėstas kišimosi į mūsų demokratijas“, – sekmadienį transliuotame interviu „Fox News“ sakė E. Macronas. Jis rengiasi vykti į Jungtines Valstijas, kurios teisėsauga kaltina Rusiją, jog ši kišosi į 2016 metų šalies prezidento rinkimus. „Manau, kad mes neturėtume būti silpni (derybose) su prezidentu Putinu. Kai tu esi silpnas, jis tuo pasinaudoja“, – kalbėjo Prancūzijos prezidentas. „Tačiau viskas gerai. Tai žaidimas. (...) Jis turi labai stiprią propagandos mašiną ir jis kišasi visur, kad susilpnintų mūsų demokratijas, nes mano, kad tai yra naudinga jo šaliai“, – pridūrė jis. „Manau, kad jis yra labai stiprus vyras, stiprus prezidentas. Jis nori didžios Rusijos. Jis ypač griežtas mažumoms ir savo oponentams ir turi demokratijos idėją, kuri nesutampa su manąja“, – teigė E. Macronas. Susiję straipsniai: Basharas al Assadas atsisakė Prancūzijos Garbės legiono ordino Įvertino naujausius Macrono užmojus: pasmerkti žlugti „Gerbiu jį, pažįstu jį. Aš atviras. Noriu su juo dirbti, žinoti viską, kas su tuo susiję“, – tvirtino prezidentas. Santykiai su Rusija turėtų būti vienas pagrindinių klausimų, kitą savaitę iškilsiančių E. Macrono susitikime su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

