Į Iraką E. Macronas atvyko iškart po dviejų dienų vizito krizę išgyvenančio Libano sostinėje Beirute. Jis bus įtakingiausias lyderis, apsilankęs Irake nuo gegužės, kai šios šalies premjeru tapo Mustafa al Kadhemi.

Apie vizitą neskelbta iki antradienio vakaro; pareigūnai Paryžiuje ir Bagdade pasirengimą paslaptyje laikė saugumo sumetimais.

Savo paskutinį vakarą Beirute E. Macronas paskelbė, kad vyksta į Bagdadą „drauge su Jungtinėmis Tautomis pradėti iniciatyvos suvereniteto procesui paremti“.

„Kova už Irako suverenitetą yra esminė“, – penktadienį, prieš išvykdamas į Libaną, žurnalistams sakė E. Macronas.

Pasak jo, irakiečiai, kurie „tiek daug kentėjo“, nusipelno ir kitų galimybių, ne tik regiono galių ar islamo ekstremizmo dominavimo.

„Yra lyderių ir žmonių, kurie tai supranta ir kurie nori paimti likimą į savo rankas. Prancūzijos vaidmuo yra padėti jiems tai padaryti“, – sakė E. Macronas.

Po to, kai per JAV vadovautą invaziją 2003 metais buvo nuverstas diktatorius Saddamas Husseinas, Iraką alino tarpkonfesinis konfliktas, kurio kulminacija įvyko „Islamo valstybei“ (IS) prieš šešerius metus užėmus dideles šalies teritorijos dalis. Vėliau su tarptautine parama džihadistai buvo atremti.

Tuo pačiu metu šalis daug metų turi laviruoti tarp dviejų pagrindinių savo sąjungininkų Irano ir JAV, bet tai daryti jai buvo vis sunkiau nuo 2018-ųjų, kai Vašingtonas pasitraukė iš daugiašalio susitarimo su Teheranu dėl jo branduolinės programos.

Prancūzija yra tarp Europos šalių, toliau remiančių šį 2015 metų susitarimą.