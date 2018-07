E. Macronas ir Th. May susitiks Viduržemio jūros pakrantėje esančiame Bregansone, kur prancūzų prezidentas ir jo žmona Brigitte planuoja praleisti savo vasaros atostogas. Th. May į Prancūziją atlydės jos sutuoktinis Philipas. Britanijos premjerė yra pirma užsienio lyderė, pakviesta į Bregansono fortą, įsikūrusį nedideliame pusiasalyje Viduržemio jūroje. Prancūzijos lyderio biuras nenurodė, apie ką konkrečiai bus kalbamasi per tą susitikimą. Vis dėlto susitarimas dėl Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos turi būti sudarytas iki spalio viduryje vyksiančio Bendrijos viršūnių susitikimo. Po to jį reikės ratifikuoti ir tuomet perduoti Europos ir Didžiosios Britanijos parlamentams, kurie jį turės patvirtinti – arba ne – iki „Brexit“ termino pabaigos, t. y. 2019 metų kovo 29-osios. Bendrijos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier praėjusią savaitę atmetė Th. May planą palikti sieną tarp ES nare esančios Airijos ir JK teritorijos dalimi esančios Šiaurės Airijos atvirą ir nustatyti dvejopą apmokestinimo sistemą, pagal kurią kiekvienoje Airijos sienos pusėje būtų renkami muitai kitos šalies vardu. Th. May į Prancūziją vyks po to, kai naujasis Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas antradienį Paryžiuje susitiko su prancūzų diplomatijos vadovu Jeanu-Yves'u Le Drianu. Premjerė į Europą išsiuntė keletą aukščiausio rango pareigūnų, siekdama užsitikrinti paramos sudėtingose „Brexit“ derybose. Prancūzijos radijui J. Huntas antradienį sakė, kad „Brexit“ be susitarimo su ES yra „dalykas, kurio norime mažiausiai“. Pasak jo, Th. May pasirinkta strategija siekiama tęsti artimus santykius su Bendrija.











