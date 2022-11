Jis taip pat teigė, kad bendradarbiaujant su Afrikos partneriais bus parengta nauja strategija.

„Nusprendžiau, derindamas su mūsų partneriais, šiandien oficialiai paskelbti operacijos „Barkhane“ pabaigą“, – kalbėdamas apie šalies karinę politiką teigė E. Macronas.

Prancūzijos prezidentas pridūrė, kad šis žingsnis buvo „pasekmė to, ką patyrėme“ per pastaruosius mėnesius, o nauja strategija bus parengta per ateinantį pusmetį.

„Mūsų karinė parama Afrikos šalims bus teikiama ir toliau, tačiau pagal naujus principus, kuriuos nustatėme kartu su jomis“, – sakė E. Macronas.

Jis nurodė, kad būsima strategija bus grindžiama daug glaudesniu bendradarbiavimu su Afrikos šalių kariuomenėmis, kad pačios Prancūzijos pajėgų dislokavimas būtų mažesnio masto ir dinamiškesnis.

„Mūsų santykiai su partneriais Afrikoje bus grindžiami bendradarbiavimo logika ir pasitikėjimu jų ginkluote“, – E. Macronas sakė vyresniesiems ginkluotųjų pajėgų nariams ir diplomatams Prancūzijos sraigtasparnių lėktuvnešyje.

Prancūzija išvedė savo karius iš Malio po dešimtmetį trukusios Paryžiaus paramos buvusiai savo kolonijai kovojant su džihadistų grupuočių sukilimu, kuris pareikalavo tūkstančių gyvybių ir privertė šimtus tūkstančių gyventojų palikti savo namus.

Paskutiniai ilgai trukusioje kovos su džihadistais misijoje „Barkhane“ dalyvavę prancūzų kariai iš šalies išvyko rugpjūčio 15 dieną.

Burkina Fase, Čade ir Nigeryje liko apie 3 000 prancūzų karių. Artimiausiu metu neplanuojama mažinti jų skaičiaus.

E. Macronas teigė, kad artimiausiomis dienomis bus pradėtos diskusijos su Afrikos valstybėmis, regioninėmis organizacijomis ir sąjungininkais „siekiant pakeisti [Prancūzijos bazių Afrikoje] statusą, formatą ir misiją“.

„Mūsų intervencijoms turėtų būti nustatyti griežtesni terminai ir nuo pat pradžių. Nenorime neribotą laiką dalyvauti užsienio operacijose“, – sakė jis.

Prancūzijos vadovas teigė, kad kuriant strategiją reikia „reaguoti į aiškius Afrikos šalių reikalavimus“.