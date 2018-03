Tačiau savo kolegos amerikiečio vardo E. Macronas neištarė, kalbėdamas sekmadienį Delyje per pirmąjį Tarptautinį saulės energijos aljanso (International Solar Alliance) posėdį. Pasveikinęs „saulės mamas“ („solar mamas“), grupę moterų saulės energijos inžinierių, jis sakė, kad moterys tęsia savo misiją propaguoti saulės energiją net tuomet, kuomet „kai kurios šalys nusprendė lipti nuo scenos ir trauktis iš Paryžiaus sutarties“. Pernai birželį D. Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos traukiasi iš Paryžiaus sutarties, kuria siekiama sumažinti į aplinką išleidžiamų šiltnamio efektą skatinančių dujų poveikį žemės klimatui. Šiuo metu dešimtys įvairų šalių ministrų dalyvauja saulės energetikos forume, kurį surengė kartu Indija ir Prancūzija.

