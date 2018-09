E. Macrono susitikimas su D. Trumpu turėtų įvykti pirmadienio popietę, prieš vakarienę su JAV generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Antradienį Prancūzijos prezidentas kreipsis į Generalinę Asamblėją, o vėliau surengs derybas su H. Rouhani, informavo vienas Eliziejaus rūmų pareigūnas. Susitikimai vyks E. Macronui ir kitiems Europos lyderiams bandant išgelbėti istorinį 2015 metų susitarimą dėl Teherano branduolinės programos pažabojimo, iš kurio JAV pasitraukė praėjusią gegužę. Praėjusį mėnesį sankcijas Iranui sugrąžinęs D. Trumpas leido suprasti, kad galbūt taip pat norėtų susitikti su H. Rouhani. Dar vienas lapkritį įsigaliosiantis dar griežtesnių JAV sankcijų paketas turėtų paliesti Irano ekonomikai labai svarbų naftos sektorių. Naujosios sankcijos sudavė skaudų smūgį Irano ekonomikai. Užsienio kompanijos nebegali veikti šioje šalyje, nerizikuodamos sulaukti nuobaudų iš JAV. JAV kaltina Iraną savo raketų kūrimo programa destabilizuojant padėtį Artimuosiuose Rytuose ir kišantis į konfliktus kaimyninėse valstybėse, tarp jų Sirijoje ir Jemene. Irano pareigūnai ne kartą pareiškė, kad neplanuoja derėtis su D. Trumpu, kai asamblėjoje antradienį prasidės bendrosios diskusijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.