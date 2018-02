E. Macronas pasirodys ketvirtadienio vakarą kartu su Respublikos gvardijos orkestru, atliksiančiu Sergejaus Prokofjevo daugelio pamėgtą 1936 metų kūrinį. Pasirodymą stebės moksleiviai, sergantys vaikai ir vaikai iš kariškių šeimų. Nors prezidentūra periodiškai organizuoja renginius vaikams, E. Macronas tokiame renginyje aktyviai dalyvaus pirmą kartą, sakoma pranešime. Žiniasklaidos atstovai į renginį nebus įleisti. 40 metų E. Macronas garsėja savo meile menui. Su savo būsima žmona jis susipažino mokyklos dramos būrelyje, kuriame ji dirbo mokytoja.

