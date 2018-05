Abiejų valstybių vadovų susitikimas yra labai svarbus tolesniems šalių santykiams, kuriuos retkarčiais temdo apsikeitimai nedraugiškais komentarais. Be to abu lyderiai gerai supranta, kad turi bendradarbiauti sprendžiant Sirijos, Irano ir Ukrainos krizių problemas. 40 metų E. Macronas, kuris anksčiau buvo pasiryžęs užsitarnauti JAV prezidento Donaldo Trumpo draugiškumą pasinaudodamas savo žavesiu ir iškalba, laikėsi kitokios pozicijos V. Putino atžvilgiu nuo pernai gegužės, kai netikėtai laimėjo Prancūzijos prezidento rinkimus. Per pirmąjį susitikimą su Rusijos prezidentu šalia Paryžiaus esančiuose Versalio rūmuose E. Macronas nevengė kritikos Rusijos valstybinei žiniasklaidai už „melagingos propagandos“ skleidimą per Prancūzijos prezidento rinkimų kampaniją. „Aš manau, kad su prezidentu Putinu mes neturime būti silpni. Kai esi silpnas, jis tuo naudojasi“, – sakė E. Macronas televizijos „Fox News“ korespondentui prieš savo kelionę į Vašingtoną praėjusį mėnesį. E. Macrono trijų dienų vizito JAV tikslas buvo įtikinti D. Trumpą nesitraukti iš 2015 metais pasirašytos tarptautinės sutarties, pažabojusios Irano branduolines ambicijas. Tačiau bandymas nebuvo sėkmingas. Kai kurie apžvalgininkai ir diplomatai mano, kad būtent Irano branduolinė sutartis yra klausimas, dėl kurio Prancūzijos ir jos Europos partnerių – Vokietijos bei Didžiosios Britanijos – ir Kremliaus pozicijos galėtų sutapti. Galbūt bendras problemos sprendimas galėtų pataisyti įtemptus Rusijos ir Vakarų santykius. „Naujas pagrindas“ ES ir Maskva, kurios pasirašė Irano sutartį kartu su Kinija ir JAV, siekia išsaugoti šį susitarimą, bijodamos, kad vienašališka JAV politika gali vėl destabilizuoti padėtį Artimuosiuose Rytuose. „Tai yra naujas pagrindas Rusijos ir Europos bendradarbiavimui, neignoruojant tebeegzistuojančių (nuomonių) skirtumų“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas Rusijos diplomatas, nenorėjęs skelbti savo pavardės. Tačiau nesutarimo klausimų yra daug. Vienas jų yra karas Ukrainoje, kur Rusija palaiko prorusiškus separatistus rytinėje šalies dalyje, kitas – cheminių ginklų naudojimo problema. Prancūzija prisijungė prie kitų Vakarų šalių, išsiuntusių Rusijos diplomatus po buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimo Britanijos Solsberio mieste kovo 4 dieną. Manoma, kad prieš jį buvo panaudotas Rusijoje pagamintas cheminis ginklas. E. Macronas taip pat kritikuoja V. Putiną dangstant Sirijos lyderį Basharą al Assadą JT Saugumo Taryboje, kur Rusija kelis kartus blokavo bandymus apkaltinti B. al Assado režimą cheminio ginklo panaudojimu. E. Macronas nori „rimto dialogo...pabandyti rasti bendrą sutarimą“, – sakė vienas jo patarėjas žurnalistams praėjusią savaitę. „Mes tai darome atmerktomis akimis... suvokdami visus sunkumus“, – pridūrė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Prancūzija imasi Europos lyderės vaidmens, ieškodama politinio sprendinio Sirijos pilietiniam karui užbaigti. Šiam klausimui ir Irano problemai turėtų būti skirta daugiausia dėmesio derybose Sankt Peterburge. Vienijanti kultūra? E. Macronas, kurį kelionėje lydės žmona Brigitte, ketvirtadienį susitiks su V. Putinu už Sankt Peterburgo esančiuose Konstantino rūmuose Strelnoje, buvusioje carų vasaros rezidencijoje, iš kurios sodų atsiveria nuostabus vaizdas į Baltijos jūrą. Penktadienį Prancūzijos vadovas su žmona pagerbs 1941-1944 metų Sankt Peterburgo, tuometinio Leningrado, žiaurios blokados aukų atminimą. Vėliau E. Macronas kartu su Japonijos premjeru Shinzo Abe yra pakviesti būti garbės svečiais Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume – kasmetiniame renginyje, kuriame susirenka šalies verslo ir politikos elitas. V. Putino ir E. Macrono santykiai po padidinamuoju stiklu atsidurs per trečią judviejų susitikimą, kuris bus pirmasis po kovo rinkimų, kai V. Putinas buvo perrinktas ketvirtai kadencijai. E. Macronas pabrėžtinai taip ir nepasveikino savo Rusijos kolegos su ketvirtąja pergale rinkimuose, kuriuos, pasak Europos Sąjungos, temdė „pažeidimai ir trūkumai“. „Manau, kad E. Macronas ir V. Putinas galėtų gerai sutarti, – AFP sakė buvęs Rusijos ambasadorius Prancūzijoje Aleksandras Orlovas, dalyvavęs pirmame lyderių susitikime Paryžiuje pernai. – Jie abu labai domisi kultūra ir jiems patinka istorija.“ „Būtų visiškai normalu, jeigu E. Macronas užmegztų geresnius santykius su V. Putinu nei su D. Trumpu, su kuriuo jie yra visiškai skirtingi“, – sakė A. Orlovas. „D. Trumpas yra nekultūringas žmogus, šiurkštus ir brutalus“, – pridūrė jis. Prancūzų filosofas, žurnalistas, knygos „Vladimiro Putino galvoje“ (Dans la tête de Vladimir Poutine) autorius Michelis Eltchaninoffas taip pat mano, kad V. Putiną ir E. Macroną sieja jų vienodas požiūris į savo vaidmenį. „Jie panašūs savo troškimu pakeisti rinkėjų santykių su politikais pobūdį ir abu yra numatę sau vaidmenį ilgoje savo šalių istorijoje“, – sakė jis AFP. Tačiau Rusijos valstybinės žiniasklaidos surengta E. Macrono šmeižto kampanija prieš praėjusių metų rinkimus ir įtarimai dėl Kremliaus kišimosi į Vakarų demokratinius procesus sukūrė nepasitikėjimo atmosferą, kalbėjo M. Eltchaninoffas.

