Pasak jo, į šį susitikimą, kuris rengiamas spalio 27 dieną, jis vyks tik tuo atveju, jei Idlibas nebus puolamas. „Prancūzija teikia prioritetą ugnies nutraukimo režimo Idlibo provincijoje palaikymui, kad būtų išvengta humanitarinės katastrofos ir naujos didelės pabėgėlių bangos“, – sakė Eliziejaus rūmų atstovas. Jis pažymėjo, kad „paliaubų išlaikymo problema ir veiksmingas visus įtraukiančio politinio proceso inicijavimas bus tarp pagrindinių klausimų, kuriuos aptars keturi valstybių ir vyriausybių vadovai“. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas spalio 27-ąją Stambule rengia keturšalį viršūnių susitikimą dėl Sirijos, į kurį pakviesti Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai, anksčiau penktadienį pranešė turkų prezidento atstovas Ibrahimas Kalinas. Pasak jo, derybose bus siekiama surasti „ilgalaikį sprendimą“ Sirijos konfliktui bei situacijai paskutiniame sukilėlių bastione Idlibe. Atstovas sakė, kad į susitikimo darbotvarkę įtraukti tokie klausimai kaip padėtis Sirijoje, Rusijos ir Turkijos susitarimas dėl Idlibo, politinis procesas, galimi Sirijos konflikto ilgalaikio sureguliavimo būdai. Vokietijos kanclerė Angela Merkel patvirtino dalyvausianti šiame keturšaliame susitikime, sakoma penktadienį Vokietijos vyriausybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime. „Kanclerė Merkel spalio 27 dieną nuvyks į Stambulą, į susitikimą dėl Sirijos su Prancūzijos, Rusijos ir Turkijos prezidentais“, – sakoma pranešime.

