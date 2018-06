„Šiandien vakare (Kanados laiku) surengsime grupinę diskusiją apie Šiaurės Korėją. Jūs turėsite labai svarbų susitikimą Singapūre dėl Sirijos ir Irano“, – po dvišalio susitikimo su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sakė E. Macronas, kreipdamasis į Amerikos prezidentą. „Noriu pasakyti, kad kartais mūsų nuomonės išsiskiria, tačiau visuomet aptariame ir sutariame, kaip man atrodo, dėl bendrų problemų ir vertybių. Ir mes sutariame dėl pasirengimo kartu siekti rezultatų“, – pridūrė Prancūzijos vadovas. Jo teigimu, Prancūzijos ir Jungtinių Valstijų prekybos klausimuose esama „kritinių nesutarimų“, tačiau „apskritai yra kelias pažangos link“. „Surengėme tiesioginę ir atvirą diskusiją. Ir pamačiau, kad visos šalys pasirengusios siekti kompromiso bei rasti naudingą sprendimą mūsų valstybėms, mūsų darbuotojams ir mūsų viduriniajai klasei“, – pabrėžė E. Macronas.

