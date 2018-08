E. Macronas nori, kad Europa prisiimtų daugiau atsakomybės dėl savo pačios gynybos, ir sako, kad Europos žemynas dėl savo saugumo neturėtų taip stipriai kliautis Jungtinėmis Valstijomis. Pagal susitarimą su Bendrija, Danija nedalyvauja sprendžiant ES karinius klausimus. Danų vyriausybė ir dauguma parlamentarų nori, kad nedalyvavimo gynybos srityje principas būtų atšauktas, bet abejoja dėl referendumo sušaukimo šiuo klausimu. Antradienį E. Macroną sutiks Danijos karalienė Margrethe, o vėliau jis suengs derybas su danų premjeru Larsu Loekke Rasmussenu. Trečiadienį E. Macronas nuvyks į Helsinkį, kur susitiks su Suomijos prezidentu Sauli Niinisto ir premjeru Juha Sipila.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.