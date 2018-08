Šia tema jis iškėlė klausimą dėl tokių Balkanų valstybių kaip Albanija stojimo į ES. „Noriu atkreipti visuomenės dėmesį į klausimą, ar nėra kai ko absurdiška dėl to, kad šiandien Europos Sąjunga koncentruoja tokį didžiulį energijos kiekį Didžiosios Britanijos išstojimo aptarimui, bet tuo pačiu metu nori aptarinėti Albanijos ar kokios nors kitos Vakarų Balkanų valstybės stojimo derybų pradžią“, – sakė jis, Paryžiuje kalbėdamas prancūzų diplomatams. Prancūzijos prezidentas suabejojo tuo, kad ES situacija šiuo metu tinkama naujų narių priėmimui. „Ar šiuo metu išgyvename reikiamą etapą? Ar esame patenkinti dabartine padėtimi? Ar galvojame, kad tai geriausias būdas atsakyti į dabartinius iššūkius?“ – klausė E. Macronas. „Ir galvodami apie Europos plėtrą mes turime galvoti apie tai, kokią Europą norime matyti“, – pridūrė jis. Anksčiau pirmadienį Prancūzijos prezidentas išreiškė pritarimą strateginei partnerystei su Turkija, bet nepritarė Turkijos stojimui į ES.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.