M. Abbasas sakė, kad neįpareigojamas premjero Benjamino Netanyahu partijos „Likud“ centro komiteto sekmadienio sprendimas „negalėjo būti priimtas be visiško JAV administracijos palaikymo“. Jo pareiškime sakoma, kad Baltieji rūmai „atsisakė pasmerkti Izraelio kolonijines gyvenvietes ir Izraelio okupacijos sisteminį puldinėjimą bei nusikaltimus Palestinos žmonių atžvilgiu“. „Viliamės, jog šis balsavimas primena tarptautinei bendrijai, kad Izraelio vyriausybė, visiškai remiama JAV administracijos, nėra suinteresuota teisinga ir ilgalaike taika“, – sakė M. Abbasas. „Veikiau jos pagrindinis tikslas yra apartheido režimo visoje istorinėje Palestinoje konsolidavimas“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: JAV viceprezidentas „nelaukiamas“ Palestinoje Griežta žinia Trumpui: nebepriimsime jokio plano „Likud“ centro komitetas pritarė rezoliucijai, kuria Izraelis raginamas išplėsti suverenumą visiems žydų nausėdijų rajonams Vakarų Krante ir neriboti gyvenviečių statybų. B. Netanyahu, kuris priklauso Centro komitetui, balsavime nedalyvavo. Tokia priemonė iš esmės sudaužytų viltis Izraelio ir palestiniečių konfliktą užbaigti dviejų valstybių sprendiniu, nes neliktų daug teritorijos Palestinos valstybei. Tačiau nemažai B. Netanyahu dešiniojo sparno koalicijos narių sako, kad būtent to siekia, ir atvirai nepritaria Palestinos valstybei. Premjeras sako, kad vis dar remia dviejų valstybių sprendinį, bet taip pat yra siekęs plėsti žydų nausėdijas Vakarų Krante. Šią teritoriją Izraelis laiko okupuotą daugiau kaip 50 metų. Palestiniečiai ir šiaip labai pyksta ant JAV, nes prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusį mėnesį nubraukė dešimtmečius vykdytą atsargią politiką ir pripažino Jeruzalę Izraelio sostine.

