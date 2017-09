„Turiu keletą legalių būdų, kaip kirsti sieną“, – sakė jis per spaudos konferenciją Varšuvoje. Visgi daugiau detalių jis nepateikė, nes nenori „atskleisti visų kortų“; jis sakė norintis, kad Ukrainos valdžia „šiek tiek pasijaudintų“. M. Saakašvilis ketina į Ukrainą atvažiuoti su kelių Europos Parlamento narių, žurnalistų ir savo šalininkų iš Lenkijos palyda. Jis tvirtino, kad dabar keliauja „po visą pasaulį“ su ukrainietišku pasu ir niekur nesusidūrė su problemomis. M. Saakašvilis pabrėžė, kad po to, kai pranešė apie savo planus atvykti į Ukrainą, šalies valdžia ėmėsi „beprecedenčių“ priemonių sustiprinti saugumą Krakovecio perėjoje Lvovo srityje, per kurią jis ruošiasi patekti į šalies teritoriją. Susiję straipsniai: M. Saakašvilis bandys kirsti Ukrainos sieną – į pagalbą skuba J. Tymošenko „Tai rodo tik viena: jie manęs bijo... Bijo, nes Ukrainoje mane palaiko; bijo, nes didžiausioje Europos šalyje mano reitingai yra sparčiausiai augantys, o su manimi buvo pasielgta labai neteisingai“, – teigė jis. Politikas pareiškė, kad pasienyje jį pasitiks ir būrys jį palaikančių ukrainiečių. M. Saakašvilį ruošiasi paremti ir buvusi Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Tymošenko. Ji patvirtino, kad sekmadienį vyks į Lenkiją. Liepos pabaigoje Ukrainos migracijos tarnyba pranešė, kad prezidentas Petro Porošenka atėmė iš M. Saakašvilio Ukrainos pilietybę. Gruzijos pilietybės jis neteko 2015-aisiais, kai buvo paskirtas Odesos gubernatoriumi. Ukrainos pasienio tarnyba nurodė, kad neturi jokių teisėsaugos pareigūnų nurodymų neįleisti M. Saakašvilio į šalį, nors Ukrainos prokuratūros atstovai yra sakę, kad jis, kaip asmuo be pilietybės, į šalies teritoriją galės patekti tik turėdamas vizą.

