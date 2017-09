„Lenkijos pareigūnai mus ramiai praleido, tačiau perspėjo, jog gali kilti problemų Ukrainoje. Civilizuotai su mumis pasielgė“, – televizijos „Newsone“ eteryje sekmadienį vakare sakė M.Saakašvilis. Jo žodžiais, pervažiavęs Lenkijos Medykos pasienio kontrolės punktą autobusas buvo priverstas sustoti prieš Šeginių pasienio kontrolės punktą. „Prieš mus stovi specialiųjų pajėgų kariai sovietinėje ekipiruotėje, su skydais. Duotas įsakymas, pasienio kontrolės punktas visiškai uždarytas visiems, mūsų neketina artyn prisileisti“, – kalbėjo politikas. Vėliau pranešta, jog M.Saaakšvilio sąjungininkams pavyko įveikti pasieniečių ir policininkų organizuotą blokadą bei palydėti politiką į šalies gilumą. Susiję straipsniai: M. Saakašvilis su savo šeima ir grupe Ukrainos politikų atvyko prie Lenkijos ir Ukrainos sienos M. Saakašvilis patvirtino, kad rugsėjo 10-ąją grįš į Ukrainą Apie tai „Newsone“ televizijai pranešė Ukrainos parlamento deputatas Jurijus Derevianko. Jo žodžiais, M.Saaakšvilio sąjungininkų minia įveikė blokadą, aplink M.Saaakšvilį ir jį lydinčius Ukrainos politikus bei visuomenės veikėjus suformavo tankų žiedą žmonių ir „įvedė“ juos į Ukrainos teritoriją, o „jėgos struktūros“ atsitraukė. Tai, jog ši blokada prie Šeginių pasienio kontrolės punkto įveikta, patvirtino Ukrainos pasienio apsaugos tarnybos viršininko pavaduotojas Olegas Slobodianas. „Minia įveikė Šeginių punktą. Prasidėjo muštynės.... Dabar sunku net ir prognozuoti, kokios bus šio įvykio pasekmės“, – pranešė O.Slobodianas. Netrukus M.Saakašvilis pranešė, jog vyksta į Lvovo miestą Ukrainos vakaruose. „Šiandien mes susirinksime Lvove, turbūt, artimiausiame mieste ir nuspręsime“, – „Newsone“ eteryje kalbėjo jis, atsakydamas į klausimą, ar ketina vykti į sostinę Kijeve. Ukrainos pilietybės šalies prezidento įsaku liepą netekęs M.Saakašvilis planavo į Ukrainą atvykti traukiniu, tačiau sekmadienį pranešta, traukinys„InterCity“, kuriame jis buvo, nebeišvažiuos iš stoties Lenkijos Pšemyšlio savo maršrutu, o keleiviai į Ukrainą bus nuvežti autobusais. Anksčiau M.Saakašvilis pareiškė, kad į Ukrainą jis neįleidžiama Ukrainos prezidento Petro Porošenkos „įsakymu“.











