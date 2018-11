Gaisrai likviduoti 4 val. vietos laiku, nukentėjusiųjų nėra, padegėjų ieškoma, pranešė Lvovo srities ypatingųjų situacijų tarnyba. Šiame beveik 750 tūkst. gyventojų turinčiame Ukrainos mieste yra 10 Rusijos „Alfa“ banko skyrių.

