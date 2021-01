„Sveikas, brangusis!“ – sausio 11 d. tarė A. Lukašenka, galingai apkabindamas Rene Faselį.

Prieš metus prasidėjus COVID-19 pandemijai, toks elgesys yra tikra retenybė, skelbia „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“. Abu apsauginių kaukių nedėvintys vyrai draugiškai šnekučiavosi ir keletą sekundžių spaudė vienas kitam rankas, prieš pereidami prie svarbesnės susitikimo dalies.

Soll die Eishockey-WM in diesem Jahr wirklich in #Belarus stattfinden? René Fasel, der Präsident der IIHF, ist heute zu Gast in Minsk. Bekanntermaßen wenig Berührungsängste zwischen dem Schweizer Funktionär und Lukaschenko. Quelle: Пул Первого pic.twitter.com/s3DjC7mdCs — Simone Brunner (@fraeuleinfroehl) January 11, 2021



2021 m. gegužės ir birželio mėnesiais Baltarusija turėtų kartu su Latvija organizuoti pasaulio ledo ritulio čempionatą, tačiau Ryga ir daugelis kitų Europos Sąjungos (ES) sostinių ragina TLRF panaikinti Minsko teisę rengti čempionatą dėl brutalaus elgesio su protestuotojais ir politinės opozicijos atstovais.

R. Faselis kaip tik ir atvyko į Minską aptarti šio klausimo. Galutinis sprendimas turėtų būti priimtas sausio 25–26 d. įvyksiančiame TLRF susirinkime.

A. Lukašenka susiduria su nesibaigiančiais protestais nuo pat ginčytinų prezidento rinkimų, įvykusių praėjusių metų rugpjūčio 9 d. Opozicijos nariai teigia, kad rezultatai buvo suklastoti ir kad A. Lukašenka nesąžiningai laimėjo šeštą kadenciją. ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) atsisakė pripažinti A. Lukašenką teisėtai perrinktu prezidentu, o už žiaurų elgesį su protestuotojais Baltarusijai įvedė sankcijų.

Teisės rengti ledo ritulio čempionatą netekimas būtų stiprus smūgis aistringam šios sporto šakos gerbėjui A. Lukašenkai, kuris ir pats dažnai žaidžia.

Opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, keletą mėnesių praleidusi Lietuvoje, nes sulaukė grasinimų iš Baltarusijos saugumo pareigūnų, tviteryje parašė, kad visai netoli tos vietos, kur šiltai susitiko šalies prezidentas ir TLRF vadovas, „gyventojai kalinami nežmoniškomis sąlygomis kaip politiniai kaliniai“.

President of @IIHFHockey Rene Fasel is meeting Lukashenka today. They are discussing Ice Hockey Championship 2021 in Minsk. A few miles away from them, people are imprisoned in inhumane conditions as political prisoners. pic.twitter.com/lctWuuAcuh — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 11, 2021



Ji pridūrė, kad nors šveicaras R. Faselis buvo apkabinęs A. Lukašenką, „Šveicarijos ir Baltarusijos pilietybę turinti Natalie Hersche už dalyvavimą Baltarusijoje surengtuose taikiuose protestuose buvo nuteista dvejų su puse metų laisvės atėmimo bausme“.

Didelis spaudimas

Baltarusijos žurnalistė Hanna Liubakova parašė panašaus pobūdžio žinutę: „Daugiau nei 30 tūkst. sulaikytųjų. Saugumo tarnybų pareigūnai nušovė ir mirtinai sumušė keletą žmonių.

Yra 169 politiniai kaliniai. O Tarptautinės ledo ritulio federacijos prezidentas Rene Faselis buvo šiltai sutiktas... Minske.“

#Belarus More than 30,000 detained. People were shot and beaten to death by security forces. There are 169 political prisoners. And president of the International Ice Hockey Federation Rene Fasel is enjoying a warm meeting with #Lukashenko in #Minsk. Integrity? @IIHFHockey pic.twitter.com/3KovKXCTy4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 11, 2021



A. Lukašenka R. Faseliui sakė, jog Baltarusija yra pasiruošusi organizuoti čempionatą kartu su Latvija arba be jos. Prezidentas pareiškė, kad jeigu Ryga atsisakys, „surengsime geriausią pasaulio čempionatą Baltarusijoje“.

Baltarusijos vadovas taip pat patikino R. Faselį, kad Minskas užtikrins renginio saugumą ir kad nebus jokio pavojaus, kalbant apie „koronavirusą, politinį saugumą ar fizinį saugumą“.

„Sutinku su neseniai jūsų pasakytais teiginiais: sportas turi vienyti tautas, ne jas skaldyti, be to, sporte reikia kaip įmanoma labiau vengti politikos“, – nurodė A. Lukašenka.

Savo ruožtu, R. Faselis tik pasakė, jog „džiaugiasi“ būdamas Minske ir „turėdamas galimybę aptarti situaciją“. Jis prisipažino, kad TLRF „patyrė didelį spaudimą dėl šio klausimo“.

Apgailėtinas naivumas

Buvęs Lietuvos krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius tviteryje parašė, kad „diktatūroje nėra skirtumo tarp sporto ir politikos“.

„Kai kurių sporto biurokratų naivumas yra tiesiog apgailėtinas“, – pridūrė jis.

Buvusi Europos Parlamento (EP) narė Rebecca Harms socialiniame tinkle pakomentavo, kad R. Faselio ir A. Lukašenkos susitikimas – „dar vienas tarptautinių sporto organizacijų begėdiškumo pavyzdys“.

Must-see. One more example for the shamelessness of international sports organizations. Here President Fasel of @IIHFHockey in Minsk #Belarus welcomed by dictator Lukashenko. https://t.co/UijbNCzAva — Rebecca Harms (@RebHarms) January 11, 2021



Vokietijos atstovė EP Viola von Cramon atrėmė argumentą, kad „sportas nedera su politika“, parašiusi: „O ar sportas dera su sąžiningumu, žmogiška savigarba, morale ir kitais principais, kurių neva laikosi jūsų organizacija?“

Ji pridėjo nuorodą į gruodžio mėnesį parašytą atvirą laišką R. Faseliui, kurį pasirašė 51 europarlamentaras. Jame TLRF raginama „laikytis savo principų, nepateisinti žiaurumo ir užtikrinti, kad 2021-ųjų pasaulio ledo ritulio čempionatas nebūtų rengiamas A. Lukašenkos valdomoje Baltarusijoje ir nebūtų perkeltas į Rusiją, kuri vienintelė pripažįsta A. Lukašenką“.

Laiškas užbaigiamas sportine metafora: „Ritulys yra jūsų aikštės pusėje.“

Elektroninę peticiją, kuria raginama pakeisti čempionato šalį, pasirašė 44 tūkst. žmonių.

Rusijoje gyvenantis vokiečių analitikas Jensas Siegertas atkreipė dėmesį į tai, kad A. Lukašenka pasakė R. Faseliui, jog „Baltarusijoje niekas neužiminėja vyriausybinių pastatų“, regis, darydamas aliuziją į sausio 6-osios Kapitolijaus šturmą JAV, kai į pastatą įsiveržė agresyviai nusiteikę prezidento Donaldo Trumpo šalininkai.

„Visiškai teisingai, – tviteryje rašė J. Siegertas. – Juk opozicija protestuoja tik taikiai. Žmonės nesinešioja ginklų. Protestų dalyvius suima vien už būriavimąsi ar mojavimą vėliavomis.“

Lukashenka tells International Ice Hockey Federation President Rene Fasel that „in Belarus no one is storming the Capitol“. That’s right, because the opposition in protesting solely peacefully. They don’t carry arms. They got arrested only for gathering or waiving flags. https://t.co/Veh73Pi44T — Jens Siegert (@jenssiegert) January 11, 2021



Kitas analitikas Janis Kluge pridūrė: „Lukašenka jau visiškai „užėmė“ Baltarusijos parlamentą.“