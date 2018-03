„Girtuoklystės - pati didžiausia šiuolaikinės visuomenės yda. (...). Taip, negalima pardavinėti alkoholinių gėrimų netoli mokyklų ir panašiai, taip pat ir autobusų stotelėse. Mes tokius sprendimus jau priėmėme. Beliko tik išvis uždrausti alkoholį. Tačiau mes istoriją žinome, mūsų gyvenime panašiai jau buvo. Ir kuo visa tai baigėsi?“, - Baltarusijos saugumo tarybos posėdyje kalbėjo valstybės vadovas. A. Lukašenka pabrėžė, jis „nėra visokių draudimų šalininkas, ir, turbūt, jokių papildomų su alkoholinių gėrimų apyvarta susijusių draudimų nereikia“. Jo žodžiais, „bet kokį draudimą visada galima apeiti, ir tai tik dar labiau apsunkina padėtį“. Susiję straipsniai: Lukašenka: Baltarusija niekada su niekuo „nedraugaus prieš“ Rusiją Lukašenka nurodė spręsti „keisčiausios sienos Europoje“ problemą „Nepadės šiuo atveju ir minimalaus amžiaus alkoholiui įsigyti didinimas, tarkim, iki 21-erių metų“, - pabrėžė Baltarusijos prezidentas. Tačiau jis pasiūlė griežtinti atsakomybę už su alkoholio vartojimu susijusius nusižengimus ar nusikaltimus. „Su alkoholio vartojimu susijusi atsakomybė turi būti griežtinama, pradedant nuo pasirodymo neblaiviame stovyje viešose vietose ten, kur tai draudžiama, ir baigiant autoįvykio sukėlimu neblaiviame stovyje, ir, neduok Dieve, žmogus per jį žūtų“, - pabrėžė A. Lukašenka. Pasaulio sveikatos organizacijos pernai gegužę skelbtais duomenimis, Baltarusija pagal šalyje suvartojamo absoliutaus alkoholio dalį vienam gyventojui pasaulyje nusileidžia tik Lietuvai. Rugpjūtį Baltarusijos statistikos žinyba „Belstat“ paskelbė sociologinių tyrimų duomenis, kurie atskleidė, kad šventinio stalo be alkoholio neįsivaizduoja 80,7 proc., o abstinentais save laiko 23,5 proc. šalies gyventojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.