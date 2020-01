„Skirtingai nuo kitų Baltijos valstybių, mūsų šalių bendradarbiavimo fonas yra geras. Manau, kad turime pasinaudoti šia akimirka ir rimtai išplėsti bendradarbiavimą. Be to, jo plėtojime matome didelę naudą (jei kalbėsime apie ekonomiką) tiek Latvijai, tiek ir Baltarusijai“, – sakė A. Lukašenka ketvirtadienį Minske per susitikimą su Latvijos premjeru Krišjaniu Kariniu.

Baltarusijos lyderį cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

A. Lukašenka pareiškė, kad jo vizitui į Latviją rimtai ruošiamasi.

„Dėkoju jums visiems ir jūsų kolegoms už kvietimą aplankyti šią draugišką mums šalį. Manau, kad jūsų apsilankymas Minske yra rimtas etapas ruošiant susitarimus, kurie gali būti galutinai patvirtinti mano vizito Rygoje metu“, – sakė Baltarusijos prezidentas.

A. Lukašenkos vizitas Latvijoje numatomas šių metų balandžio 3 dieną, ketvirtadienį paskelbė latvių premjeras Krišjanis Karinis.

„Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka Latvijoje su vizitu laukiamas balandžio 3 dieną“, – pranešė baltarusių valstybinė naujienų agentūra „BelTA“, cituodama K. Karinio žodžius, pasakytus per jo susitikimą su A. Lukašenka.

„Vykdoma daug parengiamųjų darbų organizuojant jūsų vizitą Latvijoje. Mums data gali būti balandžio 3-ioji. Jeigu, žinoma, tai taip pat patogu jums, mes labai džiaugsimės jus matydami“, – sakė K. Karinis.

Latvijos premjeras tikisi, jog baltarusių delegacijoje taip pat bus verslo atstovų, kad šalys galėtų aptarti ne tik politinį, bet ir ekonominį bendradarbiavimą.

Baltarusijos pirmasis vicepremjeras Dmitrijus Krutojus antradienį pranešė, jog jo šalis išsiuntė komercinius pasiūlymus dėl naftos importo Baltijos valstybėms, Lenkijai, Ukrainai, Kazachstanui ir Azerbaidžanui.

Anksčiau Latvijos ambasadorius Minske Einaras Semanis sakė, kad A. Lukašenkos vizitas Rygoje taps geru Baltarusijos dialogo su Europos Sąjunga ir NATO simboliu.

„2020 metais numatytas Baltarusijos prezidento vizitas Latvijoje yra labai svarbus baltarusių ir latvių dialogo įvykis“, – sakė ambasadorius.

„Esu įsitikinęs, kad planuojamas vizitas... yra ne tik geros kaimynystės ir abiejų valstybių gerų santykių ženklas, bet ir labai reikšmingas Baltarusijos ir ES santykių vystymo ir plėtimo indikatorius, – kalbėjo E. Semanis. – Galiu pasakyti net daugiau – tai ženklas, geras Baltarusijos ir NATO dialogo simbolis. Mūsų neramiais laikais šis dialogas labai svarbus, kad būtų galima plėtoti abipuses pasitikėjimo stiprinimo priemones.“

Latvijos vyriausybės vadovas ketvirtadienį atvyko darbo vizito į Baltarusijos sostinę, kur susitiko su šalies prezidentu A. Lukašenka. Vizito metu taip pat numatytas K. Karinio susitikimas su Baltarusijos ministru pirmininku Sergejumi Rumu.