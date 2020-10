„Jūs tikriausiai prisimenate mano pareiškimą, jog mes turime gerai dirbti, nors dabar įtemptas laikotarpis, po gatves šlaistosi tie protestūnai“, - cituoja jį agentūra.

„Vis dėlto mes konstatavome faktą, kad ta likusi masė suradikalėjo. Mes aiškiai matome organizatorius ir tuos, kurie įgyvendina jų idėjas“, - teigė A. Lukašenka.

„Ir tada aš dar sakiau, jog mes gerai dirbame, kadangi „raudonosios linijos“ jie dar neperžengė. Bet kelios pastarosios dienos rodo, kad daugelyje vietų jie šią „raudonąją liniją“ jau peržengė“, - tvirtino jis.

Anot A. Lukašenkos, Baltarusija jau „susiduria su teroro grėsme“.

Kaip pavyzdį A. Lukašenka pateikė incidentą, kai Minske buvo apgadinti keli šviesoforai.

„Jie laužo, griauna tai, ką Minske daugelį dešimtmečių ar metų kūrė visa valstybė. O svarbiausia, žmonės pavargo visa tai tverti“, – teigė prezidentas.

Pasak A. Lukašenkos, „kai peržengiama raudona linija, valdžia turi reaguoti“.

Jis taip pat išsakė nuomonę, kad „protestų Baltarusijoje organizatoriai pagal spalvotųjų revoliucijų instrukciją jau praėjo 7–8 etapus“.

„Liko labai nedaug. Kitas etapas – radikalizacija. Jis artėja. Prieš mus buvo pradėtas ne informacinis, o teroristinis karas keliomis kryptimis. Turime tai sustabdyti“, – pareiškė A. Lukašenka.



„Kaip galima vertinti faktą, kad [protestuotojai] jau išėjo į geležinkelį ir pradeda blokuoti automatiką, rakinti bėgius? Tai gali sukelti rimtų avarijų geležinkelyje, katastrofų ir daugelio žmonių mirtį. Tai yra organizuotų nusikalstamų grupuočių veiksmai su terorizmo požymiais“, – sakė A. Lukašenka.

A. Lukašenka taip pat pareiškė, kad šalies valdžiai nėra prasmės įkalbinėti tų darbininkų, gydytojų, mokytojų, studentų ar valstybės tarnautojų, kurie nusprendė prisijungti prie streikų.

„Dėl raginimų iš Lenkijos ir Lietuvos skelbti ultimatumus ir streikuoti: nieko nereikia įkalbinėti – nei darbininkų, nei studentų, nei gydytojų, nei mokytojų, nei valstybės tarnautojų. Dabar toks momentas, kai kiekvienas turi pasirinkti savo gyvenime tą kelią, kuriuo jis eis“, - sakė A. Lukašenka. „Tegul apsisprendžia, kur jie nori gyventi, kaip jie nori gyventi“, - pridūrė jis.

Baltarusijoje rugpjūčio 9 d. įvyko prezidento rinkimai, kurių rezultatai laikomi suklastotais. Jų laimėtoju pasiskelbė ilgametis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka. Oficialiais duomenimis, jis surinko 80,1 proc. balsų, o opozicijos kandidatė Sviatlana Cichanouskaja – 10,12 proc.

Vos tik paskelbus pirmuosius balsavimo rezultatus, Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su milicija. Buvo sulaikyti tūkstančiai žmonių, nukentėjo daug demonstrantų. Manifestacijos tęsiasi iki šiol.

Analitikai: nacionalinis streikas padėjo mobilizuoti opozicijos rėmėjus

Pirmadienį Baltarusijoje pradėjo streikuoti gamyklų darbuotojai, studentai ir įmonių savininkai, reikalaudami, kad atsistatydintų autoritarinis lyderis A. Lukašenka. Po ginčytinų rinkimų masiniai protestai tęsiasi jau ilgiau nei du mėnesius.

Nemažai valstybinių įmonių tęsė darbą nepaisydamos streiko, kurį surengti paragino opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, praneša AP. Visgi analitikai nurodė, kad nacionalinis streikas padėjo mobilizuoti opozicijos rėmėjus naujam konfrontacijų su valdžia raundui ir tapo reikšmingu iššūkiu A. Lukašenkai.

Valdžios institucijos sureagavo liepdamos sulaikyti protestuotojus gatvėse ir prie gamyklų bei grasindamos darbuotojams įkalinimu ar atleidimu iš darbo, jeigu streikuos, sakė Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso (nepriklausomų profesinių sąjungų asociacijos) lyderis Aliaksandras Jarošukas.

Rugpjūčio mėnesį vyriausybei teko suvaldyti streikus daugybėje gamyklų kelete Baltarusijos miestų. A. Lukašenka, kuris buvo nušvilptas apsilankymo vienoje iš gamyklų metu, stengiasi išvengti ankstesnio scenarijaus pasikartojimo, vykdydamas represijas prieš gamyklų darbuotojus, teigė A. Jarošukas.

„Žmonės turi ką prarasti, todėl daugelis bijo ir dirba spaudžiami“, – pridūrė aktyvistas.

Vis dėlto opozicijai pavyko mobilizuoti savo aktyvius šalininkus, pareiškė Minske gyvenantis politikos analitikas Valerijus Karbalevičius.

„Net grasinimas surengti streiką verčia A. Lukašenką nerimauti, o didėjantys masiniai susibūrimai rodo, kad protestai nesilpnėja ir kad spaudimas šalies valdžiai ir pareigūnams toliau augs“, – sakė jis.

„Viasna“: Baltarusijoje per pirmadienio protestus sulaikyta daugiau nei 300 žmonių

Baltarusijoje per pirmadienį vykusius antivyriausybinius protestus buvo sulaikytas 301 žmogus, pranešė žmogaus teisių centras „Viasna“.

Centro duomenimis, daugiausiai žmonių buvo sulaikyta Minske. Areštų taip pat buvo Breste, Vitebske, Gardine, Gomelyje, Lydoje, Navapolacke ir kituose miestuose.

Baltarusijoje jau trečią mėnesį vyksta masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo, politinių kalinių paleidimo ir naujų rinkimų.

Baltarusijos opozicijos lyderė, buvusi kandidatė į prezidentus S. Cichanouskaja anksčiau šį mėnesį paskelbė A. Lukašenkai „liaudies ultimatumą“ – dviejų savaičių terminą atsistatydinti, nutraukti smurtą ir paleisti politinius kalinius. Priešingu atveju, perspėjo ji, nuo spalio 26-osios bus rengiamas visuotinis streikas.

Pirmadienį ryte baltarusių kanalai „Telegram“ platformoje pradėjo skelbti apie darbuotojų susirinkimus ir galimus streikus virtinėje stambių šalies bendrovių, įskaitant „Grodno Azot“, Minsko ratinių vilkikų gamyklą (MZKT), Minsko traktorių gamyklą (MTZ), Minsko elektrotechnikos gamyklą. Prie jų jungėsi ir privatus verslas.

Be to, pasirodė pranešimų apie „sėdimuosius streikus“ kai kuriose aukštosiose mokyklose, dalies jų studentai nedidelėmis kolonomis išėjo į Minsko gatves. Pasak liudininkų, per studentų akcijas buvo sulaikomi žmonės.

Sostinės centre pirmadienį vyko „visos šalies akcija streikams palaikyti“.