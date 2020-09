„Aš jums prisiekiu, jokio melo per rinkimus nebuvo. Neįmanoma suklastoti 80 proc. balsų. Jiems rinkimų išvadų net nereikėjo, kitu atveju dar neuždarius rinkimų apylinkių nebūtų puolę taikios sostinės. Tą ataką pradėjo per pustrečios valandos, susirinko dar per pietus, kai žmonės dar tik ėjo balsuoti“, - sakė Baltarusijos prezidentas, rašo tut.by.

A.Lukašenka pareiškė, kad visą rugpjūčio devintoji buvo viena didelė provokacija, susidėjusi iš daugybės mažesnių.

„Ir paskutinė provokacija buvo 69 rinkimų apylinkių blokavimas Minske ir kituose miestuose, buvo blokuojami niekuo nesusikaltę žmonės – apylinkių rinkimų komisijų nariai“, - piktinosi prezidentas. Anot A. Lukašenkos, jam teko prašyti kariuomenės evakuoti juos šarvuotomis mašinomis.

„O tada visi liko be žado dėl mūsų OMON panaudotos asimetriškos jėgos. Esą, Okrestine kažką sumušė, kažką užmušė. Sakau jums – žmonės to nežino – omonininkai niekada nebudi, niekada nebuvo nė viename tardymo izoliatoriuje, nebuvo Okrestino gatvėje. Ten dirba vidaus pajėgų pareigūnai. Bet štai visos strėlės nukreiptos prieš tuos vyrukus, nes jie išgelbėjo šalį ir užkirto kelią žaibiškam karui“, - dėstė A. Lukašenka.

Anot A. Lukašenkos, „kai nepavyko perimti valdžios iš karto“, sugalvojo antrąją bangą – „dailios merginos su baltais žiedais rankose, baltomis suknelėmis, baltomis kojinėmis ar be jų išėjo į Minsko gatves ir aikštes“.

„Ir tai neišdegė. Nesakau, kad jos blogos. Ne. Tai mūsų merginos, kurios stovėjo gatvėse, ir jos susiprotės. Dauguma jau susiprotėjo“, - sakė Baltarusijos prezidentas ir pareiškė, kad, nenorėdami, kad protestų judėjimas išsikvėptų, „pradėjo mus provokuoti“: suskubo prie Nepriklausomybės rūmų, norėjo užimti šturmu, bet ir tai nepavyko.

„Tada prasidėjo naujas etapas – žiaurus ekonominis, politinis ir finansinis spaudimas iš užsienio. Kaimyninės valstybės atsisako pripažinti prezidento rinkimų rezultatus ir pagal Venesuelos scenarijų rado „baltarusišką Guaido“ ir paskelbė ją prezidente (Juanas Guaido – Venesuelos politikas, pasiskelbęs vykdomuoju šalies prezidentu ir davęs priesaiką. Daugiau nei penkiasdešimt pasaulio valstybių, įskaitant Jungtines Valstijas, jį pripažįsta teisėtu Venesuelos lyderiu)“, - pasakojo A. Lukašenka ir pridūrė, kad nepavyko ir tai. Jis taip teigia visai „nesinervinantis“, jog rinkimų rezultatų nepripažįsta Vakarai.

„Mes surengėme rinkimus pagal šalies Konstituciją ir įstatymus, mums joks užsienio pripažinimas nereikalingas. Rinkimai įvyko, jie buvo teisėti“, - dar kartą patikino A. Lukašenka.

Priminsime, kad rugsėjo 17 dieną Europos Parlamento deputatai balsavo už rezoliuciją dėl situacijos Baltarusijoje. Jie atmetė prezidento rinkimų rezultatus, akcentuodami, kad jie surengti grubiai pažeidžiant tarptautinius standartus. Rezoliucijoje taip pat kalbama, kad A. Lukašenka, pasibaigus jo ankstesnei kadencijai, nebebus pripažįstamas teisėtu Baltarusijos prezidentu. Europarlamentarai išreiškė palaikymą Baltarusijos opozicijai ir pasiūlė dabartinei valdžiai pritaikyti sankcijų.