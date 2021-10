Per interviu A. Lukašenka atmetė Lenkijos vyriausybės tvirtinimus, kad migrantai prie šios šalies sienos vežami prievarta, paveikti narkotinėmis medžiagomis.

„Turite faktų, kad aš stumiu šiuos žmones prie sienos su Lenkija? Ne, ir būti negali“, – sakė A. Lukašenka interviu televizijai CNN.

Interviu ištraukas paskelbė prezidentūrai artimas platformos „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.

„Tai beprotybė; visa, ką daro Lenkijos vyriausybė – beprotybė. Sakote, kad šeriame žmones narkotikais? Faktus ant stalo! [Jei] bus tokių faktų, aš būsiu atsakingas“, – sakė A. Lukašenka, žurnalistui paminėjus Lenkijos vyriausybės pareiškimus, kad migrantai prievarta vežami prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos, taip pat ir svaiginant juos narkotinėmis medžiagomis.

„Sėdėti Varšuvoje ir pliaukšti įvairiomis temomis, vengiant atsakomybės prieš lenkų tautą už savo smerktinus poelgius – paprasčiau. O reikia išsiaiškinti. Kodėl nenorite išsiaiškinti, kas vyksta prie sienos? Mes tam pasirengę, mes nepaskelbėme nepaprastosios padėties prie sienos, kaip lenkai. Mes leidžiame visiems žurnalistams atvažiuoti prie sienos ir išsiaiškinti“, – sakė autoritarinis lyderis.

Jo teigimu, migrantai nesvarsto galimybės pasilikti Baltarusijoje ir laukia prieglobsčio Europos Sąjungos šalyse.

„Ir ką, tik per Baltarusijos teritoriją žmonės eina į jūsų šalį ir Europos Sąjungą? O per Viduržemio jūrą – Ispanija, Italija, Graikija... Kiek ten žmonių žūsta? Šimtai. Tūkstančiai žmonių patenka į ES. Lygiai taip pat jie ėmė eiti ir per Baltarusiją“, – sakė jis.

„Jie eina ne pas mus, jie eina pas jus. Dėl to, kad jūs juos pasikvietėte. Kodėl jūs juos kvietėte? – kalbėjo A. Lukašenka. – Kodėl gi dabar nepriimate žmonių, bėgančių nuo karo iš tų šalių, kurias nuskurdinote?“

„Nereikia visko versti Baltarusijai. Jeigu jie eitų į Baltarusiją ir norėtų likti Baltarusijoje, o mes juos mestume lauk, į Lenkiją ar Lietuvą, jūs juk reikštumėte pretenzijas. Tačiau šiandien nėra žmonių, kurie nori likti Baltarusijoje, o aš juos metu lauk. O jūs negyvus žmones metate per sieną mums“, – sakė A. Lukašenka.

A. Lukašenka papasakojo, kad neva siūlęs visiems nelegalams praleisti žiemą Baltarusijoje, bet jie neva atsisakė ir nusprendė verčiau pasilikti pasienyje.

„Mes jų prašome: prieš prasidedant šalčiams grįžkite į Baltarusiją, pabūkite Baltarusijoje. Nesutinka. „Lietuviai ir lenkai pažadėjo politinį ar dar kažkokį prieglobstį, laukiame.“ Štai jau tris mėnesius laukia šio klausimo išsprendimo. Kuo čia dėti baltarusiai?“ – kalbėjo A. Lukašenka.

Jis nurodė, kad neturi už ką atsiprašyti baltarusių. Toks buvo jo atsakymas į CNN vyriausiojo tarptautinio korespondento Rusijoje Matthew Chance’o pasiūlymą. Interviu fragmentą tviteryje paskelbė televizijos kanalo CNN laidų vedėja, žurnalistė Christiane Amanpour.

Vaizdo įraše žurnalistas pasiūlė A. Lukašenkai pasinaudoti galimybe ir atsiprašyti savo šalies piliečių, tačiau Vakarų nepripažįstamas prezidentas atsisakė.

In an exclusive interview, @mchancecnn sat down with Belarus’s President Alexander Lukashenko, often called the last dictator in Europe.

Watch this exclusive clip, as Matthew presents him with a litany of accounts of human rights abuses. pic.twitter.com/aLbXCPYuoi

— Christiane Amanpour (@camanpour) September 30, 2021



„Ne, nenoriu pasinaudoti tokia galimybe. Jeigu kada nors sugalvočiau atsiprašyti, tai padaryčiau per Baltarusijos žiniasklaidą. Ji pas mus visai nebloga. Kokia prasmė atsiprašyti CNN eteryje? Manau, kad dabar ne laikas ir ne vieta tokiems dalykams. Be to, nemanau, jog turiu už ką atsiprašyti“, – sakė jis.

Žurnalistas nepasimetė ir pateikė tarptautinių žmogaus teisių gynimo organizacijų informaciją, liudijančią priešingai: apie traumas, kurias patyrė sulaikyti asmenys, sąlygas izoliatoriuose, mušimus.

„Žinote, mes neturime nė vienos įstaigos, panašios į jūsų Gvantanamo kalėjimą ar tas bazes, kurias JAV, jūsų šalis, įsteigė Rytų Europoje. Kalbant apie mūsų kalėjimus, kur laikome kaltinamuosius ir žmones, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, jie nėra prastesni už kalėjimus Didžiojoje Britanijoje ar JAV. Tai jums garantuoju. Siūlau aptarinėti konkrečius faktus, o ne kažkokių trumpalaikių žmogaus teisių gynimo organizacijų teiginius“, – atšovė A. Lukašenka.

Savo ruožtu, M. Chance’as atkreipė dėmesį į tai, kad jo paminėtos „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“ yra visame pasaulyje pripažintos žmogaus teisių gynimo organizacijos, gavusios atitinkamus nukentėjusiųjų parodymus.

„Viskas, ką įvardijote, yra melas ir pramanai. Garantuoju, kad melas ir pramanai“, – patikino A. Lukašenka.

Europa kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją. Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje dėl migrantų krizės pasienio rajonuose įvesta ekstremalioji padėtis, pradėta statyti pjaunančios vielos užtvara, stiprinama sienų apsauga.