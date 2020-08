Lukašenka pavedė Baltarusijos KGB išaiškinti protestų organizatorius

„Aliaksandras Lukašenka Valstybės saugumo komitetui pavedė išaiškinti riaušių gatvėse organizatorius, pažaboti jų veiksmus ir atskleisti tų riaušių finansavimo šaltinius Baltarusijoje“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra BelTA trečiadienį po komiteto posėdžio.

Jis taip pat sakė, kad žmonės Minske jau pavargo, nori tylos, todėl liepė Vidaus reikalų ministerijai neleisti, kad šalyje, o ypač Minske, vyktų tokios „riaušės“.

„Minske daugiau negali būti jokių riaušių. Žmonės pavargo, reikalauja taikos ir tylos“, – kalbėjo A. Lukašenka komiteto posėdyje.

Pasak jo, „viena vertus, gerai, kad baltarusiai pajuto, ko gali netekti“.

„Tačiau, paklausykite – juk daugybė žmonių, triuškinama dauguma, priprato gyventi ramioje šalyje. Ir mes turime jiems užtikrinti tą šalies ramybę“, – sakė prezidentas.

Jis taip pat pareikalavo „apginti darbo kolektyvus nuo šmeižto ir grėsmių iš gatvės“.

„Apginti darbo kolektyvus – ne tik fabrikų ir gamyklų, bet ir kitų kolektyvų, organizacijų (jiems kyla grėsmė) darbuotojus, masinių informacijos priemonių kolektyvus“, – kalbėjo Baltarusijos lyderis.

Jis taip pat perspėjo, kad streikuojantys valstybinės žiniasklaidos priemonių darbuotojai negalės grįžti į buvusią darbovietę.

„Jeigu kas nors iš masinių informacijos priemonių – ONT, BT ar dar iš kur nors – nori pastreikuoti, išeiti, o paskui vėl sugrįžti, tai kokios galimybės jiems neturi būti. Išėjote – eikite. Tačiau kolektyvus apginti reikia“, – pridūrė jis.

Valstybinei žiniasklaidai nurodyta aktyviau organizuoti dabartinį režimą palaikančią propagandą. Jiems pavesta įtikinti šalies gyventojus, kad opozicijos įkurta Koordinacinio komiteto valdžios perėmimo reikalams programa veda prie Baltarusijos sunaikinimo.

„Žiniasklaidos priemonėms [reikia] aiškinti, pasakoti, perspėti žmones, kad šio „juodosios šimtinės“ programos – kelias į bedugnę ir Baltarusijos kaip suverenios ir nepriklausomos valstybės sunaikinimą. Jūs tai matote“, – sakė jis.

Be to jie „jie mus stumia į susidūrimą su mums istoriškai broliška tauta – rusais. To negalima leisti. Todėl reikia aktyvuoti masines informacijos priemones“, patikino A. Lukašenka.