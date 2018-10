Šie apribojimai eksperimento tvarka buvo įvesti spalio 1-ąją sostinėje Minske bei kai kuriuose šalies regionuose ir turėjo galioti iki kitų metų spalio 1 d. „Prezidentas, susipažinęs su jam pateikta informacija, nusprendė, kad šie neapgalvoti sprendimai turi būti atšaukti per vieną parą“, - Baltarusijos prezidentūros atstovą cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“. Jo žodžiais, priimdamas tokį sprendimą A. Lukašenka pabrėžė, jog kovoti su girtavimu ir alkoholizmu reikia ne tokiais „kreivais“ sprendimais, kurie ne tik nepateisina lūkesčių, bet ir išprovokuoja priešingas pasekmės - šešėlinės rinkos augimą, nusikalstamumo didėjimą. Anksčiau A. Lukašenka, save pavadinęs „ne šalininku visokių draudimų“, sakė, jog prekyba alkoholiniais gėrimais šalyje jau pakankamai apribota - liko tik „sausą įstatymą“ įvesti, tačiau jo Baltarusijoje nebus.

