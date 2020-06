Kitaip, nei tikėjosi prezidentas, šį kartą iškilo net keli didelio populiarumo sulaukę pretendentai, o valdžia nepatenkinti protestuotojai į gatves išėjo likus daugiau nei dviems mėnesiams iki rinkimų.

Tokios įvykių eigos nesitikėjęs A. Lukašenka griebėsi veiksmų – paleido premjero, ekonomisto Sergėjaus Rumaso vyriausybę ir pakeitė jį jėgos struktūrų atstovu Romanu Golovčenko.

Maidanų nebus, o šimtus iššaudęs diktatorius – pavyzdys



A. Lukašenka jau spėjo prigrasinti mitinguotojams, kad „Maidanų“ tikėtis neverta ir kaip pavyzdį paminėjo Islamą Karimovą, kuris per sukilimą šalyje 2005 metais įsakė sušaudyti apie tūkstantį protestuotojų.

„...pamiršome, kaip buvęs prezidentas Karimovas Andižane numalšino sukilimą, sušaudęs tūkstančius žmonių. Visi jį smerkė, o kai mirė – ant kelių klūpėjo, raudojo, verkė. Me to nepatyrėme, todėl ir suprasti to nenorime – bent jau kai kurie. Na, ir kaip mums suprasti“, – birželio 4 dieną pareiškė Aleksandras Lukašenka, pristatęs naujus ministrų kabineto narius ir palietęs prezidento rinkimų kampanijos temą.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius ir situaciją Baltarusijoje atidžiai stebintis Vytis Jurkonis teigia, kad tokie manevrai prieš artėjančius rinkimus atskleidžia keletą dalykų. „Yra keletas versijų. Situacija kaip ir įprastinė, žiūrint į ilgametę praktiką. Keisti įvairius ministrus ar bendrai pozicijose esančius asmenis, kad jie neįgautų pernelyg daug galios tam tikrose institucijoje. Kitas momentas, turbūt, labiau kreipiant dėmesį į artėjančius rinkimus yra tas, kad naujasis premjeras nepaisant to, kad didžiausi iššūkiai ir problemos Baltarusijoje kyla iš ekonominės perspektyvos, paskirtasis žmogus yra susijęs su jėgos struktūromis. Ir kalbama, kad tai yra žmogus, kuris siekia pakankamai žinomo jėgos struktūrų asmens Šeimano aplinką, taip pat susijęs su Lukašenkos sūnumi. Iš principo, yra ir tokia versija, kad ruošiamasi rinkimams, galimoms įtampoms. Bet kokiu atveju, tai nėra kažkas tokio visiškai neįprasto Baltarusijos režime“, – „Delfi“ sakė ekspertas.

Kitas VU TSPMI dėstytojas ir posovietinę erdvę tyrinėjantis politologas Laurynas Jonavičius pabrėžė, kad vyriausybės pakeitimas tokiu metu rodo A. Lukašenkos pasimetimą ir nežinojimą, ką daryti. „Mano supratimu, tai toks nelabai žinojimas, ką daryti ir kartu norėjimas parodyti, kad kažkas daroma, kad kontroliuoji situaciją ir kažkas vyksta. Didelės logikos tame nėra“, – sakė L. Jonavičius.

„Galbūt galima galvoti, kad vietoje to,kas buvo pakankamai liberalus premjeras ir atėjo dabar iš saugumo struktūrų, susijęs su saugumiečiais, toks bandymas suveržti kontrolę tam atvejui, jei ten prasidėtų kažkokie dideli neramumai artėjant rinkimams ar pačių rinkimų metu. O iš tikrųjų, tai man čia toks išsiblaškymas. Gal neišsiblaškymas, o išsigandimas, matymas, kad kažką reikia daryti, bet nelabai žinojimas, ką konkrečiai. Kitavertus, tas vyriausybės atleidimas buvo anonsuotas ir iš seniau, tai nebuvo kažkokio visiško netikėtumo, apie tai buvo kalbama“, – teigė pašnekovas.

Netikėti išsišokėliai



Didžiulį valdžios susierzinimą sukėlė keletas netikėtai sėkmingai išsikėlusių ir daug populiarumo sulaukusių kandidatų mesti iššūkį ilgamečiam šalies lyderiui. Vienas tokių – vieno didžiausių šalies banko „Belgazprombank“ vadovas Viktoras Babarika, turintis pakankamai finansinių išteklių ir kuris nėra svetimas Baltarusijos valdžios vertikalėje. Dar vienu, kiek netikėtu ir iš valdžios institucijų kilusiu kandidatu tapo diplomatas Valerijus Cepkalas.

Viktoras Babariko užsiregistravo kandidatu į Baltarusijos prezidentus Reuters / Scanpix

Bet kol kas bene didžiausią sąmyšį kruopščiai sukurptame A. Lukašenkos plane sukėlė Sergėjus Tichanovskis. Šis didelį sekėjų ratą socialiniuose tinkluose turintis aktyvistas sulaukė didžiulio palaikymo, o šio pabūgęs A. Lukašenka nurodė neleisti jam rinkti parašų savo kandidatūrai. Jam vėliau pareikšti kaltinimai už dalyvavimą nesankcionuotame opozicijos pikete Gardino mieste. Tačiau toks akibrokštas išprovokavo didelį paprastų baltarusių pyktį, o S. Tichanovskio parašų rinkimų akcijos peraugo į antivyriausybinius protestus.

„Tie protestai jau dabar vyksta ir jie, galima sakyti, yra pakankamai ankstyvi. Čia ir yra ta antroji versija. Vietoje to, kad paskirtų žmogų, kuris gebėtu atliepti ekonomines problemas, visgi skiriamas žmogus, kuris artimesnis jėgos struktūroms ir jų aplinkai. Ir tai neatrodo stebėtina tame priešrinkiminiame kontekste, vykstančiuose protestuose. Tarptautinių apžvalgininkų gretose jau dabar matomas nuogastavimas, kad tikimybė, jog bus imtasi represijų yra pakankamai aukšta. Ir šie signalai matomi jau dabar. Yra ir sulaikytų žmonių, ir sulaikytų žurnalistų. Ir nuskambėjo tokie gana griežti pasisakymai, kad Baltarusijoje jokių Maidanų nebus. Ir priminti keli atvejai kaimyninėse šalyse, kuomet buvo pralietas žmonių kraujas. Tai rodo, kad Baltarusijos valdžia išgyvena nelengvą ir gana įtemptą periodą“, – teigė V. Jurkonis.

Protestai kaip reikiant įbaugino šalies prezidentą, kuriam savotiškai nepasisekė, nes prie pablogėjusios situacijos šalyje smarkiai prisidėjo naujojo koronaviruso pandemija. „Na, čia keli dalykai susidėjo, iš Lukašenkos pusės žiūrint negeri. COVID-19 virusas, nelabai gerai tvarkosi, sakykim taip, ekonominė situacija, kuri irgi eina prastyn ir čia tokia proga pasirodyti šeimininku. Plius žmonės pavargo didele dalimi, dėl nesugebėjimo spręsti rimtų problemų jie bando parodyti, kad kažką reikia daryti kitaip. O dėl pačių protestų, kol kas sunku pasakyti, ar tai yra dideli protestai, ar tai yra kritinė masė žmonių, kurie pasiryžę protestuoti iki galo, pasiryžę stovėti iki galo. Čia dar reiktų truputį keletą savaičių ar mėnesį palaukti. Kai bus arčiau rinkimų, tuomet bus aišku, ar Lukašenka atsikratys kandidatais, kurie dabar yra pakankamai populiarūs ir kaip jais atsikratys", – kalbėjo L. Jonavičius.

Bandys neprileisti prie balsalapio



Savo nepasitenkinimą A. Lukašenka nesidrovėjo išreikšti garsiai, kuomet apkaltino aktyvistus rengiant išpuolius valdžios atžvilgiu. A. Lukašenka Baltarusijos gyventojams patarė „mažiau visokiose instagramose ir telegramų kanaluose stebėti tas, esą, ilgas eiles“. Anot prezidento, žmones, kurie jau dvi savaites stovi eilėse norėdami padėti parašą, kad galėtų iškelti norimą kandidatą į prezidentus „ne Lukašenką“, suveža specialiai. Be to, anot jo, procesas primena savotišką užburtą ratą. „Na ir ką, pasirašė, o tada vėl stoja į eilės galą, dar kartą pasirašė... Automobiliais juos veža. Pasirašė, pasitraukė, sėdo į mašiną, apvažiavo rajoną ir vėl stovi eilėje...“, – praėjusią savaitę gyventojams aiškino A. Lukašenka.

„Ši rinkimų kampanija prasidėjo vos prieš tris savaites, bet jau šiandien matome, kad tikrai ne visi pretendentai į kandidatus ketina praeiti šį kelią civilizuotai. Aplink matome įstatymų, etikos normų pažeidimus, užgaules, išpuolius valdžios atžvilgiu“, – sakė prezidentas Minske surengtame pasitarime su jėgos struktūrų atstovais.

Aleksandras Lukašenka © Itar-Tass / Scanpix

Prezidentas nevengė įvardinti visos puokštė krizių, kurios, jo manymu, kamuoja šalį. „Jis atrodė pakankamai nuoširdžiai kalbąs pastarąsias dienas, kai sakė, kad niekam, „jiems“, valdžios neatiduos. Kad Maidanų nebus. Kai išsikvietė saugumo struktūrų vadovą ir tai buvo rodoma pakankamai demonstratyviai. Tai rodo, kad situacija nėra patogi. Turbūt, netgi nėra įprasta, lyginant su ankstesniais rinkimais. Tos įtampos tikrai yra. Ir Lukašenka viešai išsakęs yra, kad problemų įvairovė yra didelė. Kad mato net kelias pandemijas – tiek ekonominę, tiek su sveikatos problemomis susijusią panemiją, tiek politinį visą kontekstą – rinkimai, pastangos skleisti dezinformaciją. Tai politinė, ekonominė, informacinė grėsmė ir dar jis karts nuo karto užsimena apie užsienio žaidėjus, kurie čia neva bando turėti savo roles šituose dalykuose. Tai taip, įtampa yra jaučiama labiau, negu įprastai“, – pasakojo V. Jurkonis.

Mušti mitinguotojus paprasčiau



Tačiau didžiausia problema A. Lukašenkai kol kas išlieka ta, kad tie „jie“, norintys mesti iššūkį jo valdymui ir neva rengiantys išpuolis prieš valdžią nuleisti rankų neketina. Jei su paprastais protestais susidoroti Baltarusijos režimas moka puikiai, įveikti tokį personalizuotą pasipriešinimą nebus taip paprasta.

„Tichanovskis yra tas, kuris mobilizuoja tą protesto balsą. Tas protesto balas yra pakankamai girdimas ir jis kaupiasi ne vienerius metus. Tai nėra tik kažkoks paskutinių metų fenomenas. Tai dėl kaišimų pagalių į jo ratus nemaža dalimi ir matome tuos protestus. Tai yra žmogus, kuris turi pakankamai nemažą auditoriją "Youtube" ir regionuose, savotiškai apeliuojantis į tuos sluoksnius, kurie kadaise atvedė į valdžią dabartinį prezidentą. Ir jis gali atrodyti pakankamai pavojingas žmogus, kad pakankamai neįsiūbuotų protestų balsų valties“, – kalbėjo V. Jurkonis.

Tai, kad ši rinkimų kampanija bus kitokia žymi ir tai, kad naujieji A. Lukašenkai iššūkį siekiantys mesti pretendentai nėra tradicinės opozicijos nariai. „Įdomu tai, kad jie nėra tos tokios opozicijos žmonės, kaip mes ją suprantame. Yra pusiau sisteminiai. Tichonovskis toks tarsi iš šono, toks naujos kartos veikėjas. Jie visi eina prieš Lukašenką, bet jie neturi ryšio su ta tradicine opozicija, kuri kalba apie provakarietišką, demokratinę Baltarusiją. Jie tokie labiau neutralūs veikėjai ir tokia reali alternatyva Lukašenkai, ir jie neturi kažkokių ryšių su opozicija, kuri diskreditavo save ryšiais su vakarais. Kita problema – jie kol kas eina prieš Lukašenką, bet neaišku, už ką jie eina. Va čia yra didelis klausimas. Ir kokia būtų jų politika, kaip į juos reaguotų ta pati Rusija, patys Baltarusijos gyventojai yra didelė nežinomybė. Ir kokia jų kryptis – niekas negali pasakyti kol kas“, – tvirtino L. Jonavičius.

A. Lukašenka jau ėmėsi veiksmų ir prieš kitus pretendentus. Vizito iš jėgos struktūrų jau sulaukė ir V. Babariko bankas. Baltarusijos valstybės kontrolės komiteto pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas komerciniame banke „Belgazprombank“.

Viktoras Babarikas © Itar-Tass / Scanpix

Valstybės kontrolės komitetas pranešė, jog kratos atliekamos tiriant baudžiamąją bylą dėl mokesčių vengimo ir neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo. „Įtariamieji šioje byloje – komercinių struktūrų atstovai, taip pat buvę ir dabartiniai bankų sistemos darbuotojai“, – teigiama tarnybos pranešime spaudai.

Tai, kad tiek kiek V. Babariko, tiek V. Cepkalas kelia rimtą susirūpinimą A. Lukašenkai rodo tas faktas, kad abu yra atėję iš buvusios nomenklatūros. „Abu turi savotiškų pliusų ir savo tam tikrą auditoriją. Cepkalas dėl įkurto aukštųjų technologijų parko, kuris visai neblogai veikia. Babariko dėl savo rolės bankininkystės sektoriuje, bendrai dėl savo tokio pakankamai optimistinio kalbėjimo. Ir tai, kad jis subūrė tą iniciatyvinę grupę pakankamai skaitlingą, tai negalėjo nepadaryti įspūdžio. Jis atrodo vienas iš tų, kuris yra pajėgus surinkti 100 tūkst. parašų, tai tokie trys neįprasti kandidatai, lyginant su ankstesniais rinkimais, kelia ir sąmokslo teorijų, ir tam tikrą nerimą, kaip čia su jais reikėtų elgtis. Jei Baltarusijos režimas pakankamai aiškiai žino, kaip reikia elgtis su protestais, yra ilgametė patirtis, kaip juos išvaikyti ir tai nekelia kažkokių didelių sentimentų“, – tikino V. Jurkonis.

„Kaip sureaguos į galimas Cepkalo ar Babariko problemas, jie, aš manau, dar bando analizuotis ir testuotis. Jie turi pakankamai administracinių priemonių, kad neprileistų šiems žmonėms tapti kandidatais – neužskaityti dalies surinktų parašų ir t.t. Tai yra didelė tikimybė, kad Babariko ir išliks tiesiog pretendentų į kandidatus. Aš laikyčiausi pakankamai konservatyvios nuomonės, kad Baltarusijos režimas nėra silpnas, nors ir yra tam tikrų iššūkių, permainų tikimybė rinkimų metu yra pakankamai maža. Bet sekti tai reikia, nes tai rodo, ko galima tikėtis ateityje“, – kalbėjo pašnekovas.

Šią situaciją atidžiai stebi kaimynė Rusija, kuri jau kurį laiką stengiasi paspausti A. Lukašenką politiniame ir energetiniame fronte. Ekspertai kol kas sutaria, kad Rusija kantriai lauks situacijos atomazgos, o kaip reikalai klostysis toliau prognozuoti sunku.