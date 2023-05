Kaip skelbiama, A. Lukašenka su Rusijos centrinio banko vadove E. Nabiulina susitinka Minsko Nepriklausomybės rūmuose.

Apie A. Lukašenkos veiklą informuojantis „Telegram“ kanalas „Pul pervogo“ teigia, kad pagrindinės susitikimo temos: rezervinės valiutos, skaitmeninis rublis, bendros valiutos tikslingumas, darbas galiojant sankcijoms.

Remiantis projekto „Belaruskij Gajun“ duomenimis, nepaisant gandų apie hospitalizaciją Maskvos ligoninėje, A. Lukašenka yra Baltarusijoje nuo gegužės 25 d.

Stebėtojai teigia, kad jo lėktuvas nusileido Minske gegužės 25-ąją, 20.20 val. vietos laiku, ir nuo tada niekur neskrido.

