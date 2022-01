„Puikiai suprantame, kad Kazachstano atiduoti negalima. Nes tai būtų tokia dovana, kaip Ukraina Amerikai, NATO... Noriu, kad teisingai suprastumėte, kodėl priimtas sprendimas įvesti [į Kazachstaną] Baltarusijos taikos palaikymo pajėgas“, – per vieną pasitarimą Minske sakė A. Lukašenka. Jo žodžius cituoja baltarusių prezidentūrai artimas platformos „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.

Socialiniuose tinkluose jau dalinamasi įrašu, kuriame esą matyti į Kazachstaną vykstantys baltarusių kariai.

As promised, Belarusian troops are on their way to Kazakhstan. A convoy of the Special Forces was spotted near the military airport in Machulishchy, Minsk dist. Soldiers will be taken to Kazakhstan by Russian transport planes from Pskov, which have already departed for Belarus. pic.twitter.com/RTKEK6Xcih