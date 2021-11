A. Lukašenka užsiminė, kad Baltarusija galėtų uždaryti dujų tranzitą iš Rusijos į Europos Sąjungą per dujotiekį Jamalas-Europa.

„Mes šildome Europą, o jie mums grasina, kad uždarys sieną. O jeigu mes nebetieksime jiems gamtinių dujų? Todėl Lenkijos valdžiai, lietuviams ir kitiems besmegeniams rekomenduočiau pagalvoti prieš kalbant. Bet tai jų reikalas. Uždarys – tegul uždaro. Tačiau Užsienio reikalų ministerija turi įspėti visas Europos šalis: jeigu jos įves papildomas sankcijas, mums „nesuvirškinamas“ ir „nepriimtinas“, privalėsime atsakyti. Kaip atsakyti, su jumis susitarėme prieš pusę metų“, – sakė A. Lukašenka.

Per Baltarusiją eina tarptautinis magistralinis eksporto dujotiekis Jamalas–Europa, o pastaruoju metu gamtinių dujų tranzito iš Rusijos į Vakarus apimtis gerokai išaugo, pažymėjo A. Lukašenka.

A. Lukašenka kreipėsi į šalies ministrą pirmininką Romaną Golovčenką su nurodymu: „Mes jiems nieko neprivalome atleisti. Lenkija mus gąsdina, kad uždarys sieną. Prašom, uždarykite: mažiau pabėgėlių ten trauks. Esmė ne tokia. Aš tiesiog pasiklausiau tų šunsnukių, visiškų besmegenių. O jeigu mes sustabdysime tranzitą per Baltarusiją? Per Ukrainą gabenti nepavyks, ten Rusijos siena uždaryta. Per Baltijos valstybes kelių nėra. Jeigu uždarysime tranzitą lenkams ir, pavyzdžiui, vokiečiams, kas tada? Nes neturime prieš nieką sustoti gindami savo suverenitetą ir nepriklausomybę“, – įspėjo jis.

Aliaksandras Lukašenka © Stopkadras

Tranzitinis dujotiekis Jamalas–Europa, taip pat ir jo atkarpa Baltarusijoje, yra Rusijos valstybės kontroliuojamo dujų giganto „Gazprom“ nuosavybė. Jis taip pat yra Baltarusijos magistralinių dujotiekių operatorės „Gazprom transgaz Belarus“ savininkas, ją iš Baltarusijos valstybės už 5 mlrd. JAV dolerių dalimis nupirkęs 2007–2011 metais.

„Gazprom transgaz Belarus“ yra gamtinių dujų importuotoja į Baltarusiją, užtikrina jų tranzitą per Baltarusiją į Rusijos Kaliningrado sritį, Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą visais kitais nei Jamalas–Europa vamzdynais.

A. Lukašenka taip pat pareiškė, kad prie sienos esantys migrantai pastarąsias dvi dienas esą gaudavo ginklų ir sprogmenų iš konflikto draskomos Rytų Ukrainos.

„Kodėl čia atkeliauja ginklai? Jie nori surengti provokaciją“, – sakė jis ir nurodė, kad baltarusių kariškiai turėtų būti budrūs.

Migrantai jau keli mėnesiai bando kirsti Baltarusijos ir Lenkijos sieną, bet šią savaitę krizė komplikavosi – šimtai migrantų koordinuotai bandė prasiveržti pro sienos užtvaras. Lenkų pasieniečiai šiuos bandymus atrėmė.

Vakarų vyriausybės kaltina autoritarinį A. Lukašenką apgaulingais pažadais prisiviliojus šiuos žmones į savo šalį ir siunčiant juos veržtis pro Lenkijos ir kitų kaimyninių ES šalių sienas, keršijant už Bendrijos įvestas sankcijas Minsko režimui.

Trečiadienį Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad ES dėl šios krizės kitą savaitę įves daugiau sankcijų Baltarusijai.

Lenkija kaltina Minską, bauginimais verčiantį migrantus pažeisti sieną, „valstybiniu terorizmu“.

Baltarusija savo ruožtu apkaltino migrantų neįsileidžiančią Lenkiją tarptautinių normų pažeidimais ir jų varymu atgal į Baltarusiją smurtinėmis priemonėmis.

Pasak A. Lukašenkos, tarp migrantų yra daug vaikų ir nėščių moterų, ir jiems turėtų būti suteikta būtina pagalba.

„Yra daug moterų, nėščių aštuntą ar devintą mėnesį, – sakė jis. – Kai joms ateis laikas [gimdyti], mes, žinoma, nuvešime jas į ligoninę ir toliau jomis rūpinsimės.“

Anot jo, Užsienio reikalų ministerija turi įspėti visus Europoje, kad jei jie įves papildomų baltarusiams „nevirškinamų ir nepriimtinų“ sankcijų, šalis privalės į tai atsakyti.

„Kaip atsakyti, mes su jumis tarėmės prieš pusę metų“, – pridūrė A. Lukašenka.

Lukašenka apie Rusijos atsiųstus bombonešius: tegu cypia, šaukia

Rusija ir Baltarusija privalo drauge iš oro kontroliuoti situaciją prie Baltarusijos sienos su Europos Sąjunga, ketvirtadienį per pasitarimą Minske pareiškė autoritarinis baltarusių lyderis A. Lukašenka.

„Rusai, baltarusiai, drauge privalome kontroliuoti šią situaciją“, – sakė A. Lukašenka. Jo žodžius cituoja prezidento spaudos tarnyba.

A. Lukašenka komentavo rusų strateginės aviacijos pasitelkimą budėti prie Baltarusijos ir Sąjunginės valstybės sienų.

„Kaip vakar atkreipiau dėmesį, jie pasiuntė čia strateginių bombonešių, lydimų mūsų naikintuvų. Privalome nuolat stebėti situaciją prie sienos. Tegu cypia, šaukia. Taip, tai bombonešiai, galintys nešti branduolinį ginklą. Bet mes neturime kitos išeities. Privalome matyti, ką jie ten daro, – sakė jis. – Štai šį žiedą – Pabaltijį, Lenkiją ir Ukrainą – privalo stebėti rusų ir baltarusių kariškiai.“

„Dėl to tarėmės su rusais. Mums negalima juokauti. Padėtis ten rimta. Svarbiausia, [kad] jie (Vakarai) nebesilaiko susitarimų. Mes nežinome, ko jie nori“, – pareiškė A. Lukašenka.

„Privalote juos (Vakarų karinę jėgą) matyti ir privalote turėti atsakomojo veikimo planus, jei, neduok Dieve, ką. Mes nedislokuojame savo ginkluotųjų pajėgų grupės – tokių nurodymų aš nedaviau. Bet matyti mes privalome. Ir viską numatyti. Kad mums ten, prie sienos, nesurengtų karo žaidimo, o mes nebūtume tam nepasirengę“, – pabrėžė jis.

Lenkijos vyriausybės atstovas Piotras Muelleris trečiadienį nurodė, kad Varšuva svarsto galimybę visiškai uždaryti sieną su Baltarusija, šią savaitę smarkiai paaštrėjus migrantų krizei abiejų šalių pasienyje.

Pastarosiomis dienomis daugybė migrantų yra įstrigę prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos, kur abiem šalims dislokavus karių baiminamasi konfrontacijos. Nuo pirmadienio padėtis dar labiau paaštrėjo, kai kelių tūkstančių migrantų minia bandė prasiveržti į Lenkijos teritoriją ties Kuznicos perėja.

Kritikai Vakaruose jau keli mėnesiai kalba, kad Baltarusijos autoritarinis lyderis vilioja migrantus iš Vidurinių Rytų į savo šalį, o tada siunčia juos per sieną į Europos Sąjungą, taip keršydamas už bloko sankcijas.

Lenkija žengė dar toliau ir pareiškė, kad šią krizę organizuoja pagrindinis A. Lukašenkos rėmėjas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Tuo metu Baltarusija kaltina migrantų neįsileidžiančią Lenkiją tarptautinių normų pažeidimu.

Prie ES išorės sienos augant migrantų skaičiams, Bendrijos valstybės susitarė dėl naujo sankcijų instrumento prieš oro bendroves ir kitus neteisėto migrantų gabenimo dalyvius.

Po vyriausybių nuolatinių atstovų posėdžio pranešta, kad jau ateinantį pirmadienį jis turėtų būti formaliai priimtas ES užsienio reikalų ministrų susitikime. Kitas žingsnis būtų konkrečių baudžiamųjų priemonių paskelbimas.

Be kita ko, planuojama bausti oro bendroves, kurios migrantus iš Afrikos ar Azijos skraidina į Baltarusiją, kad jie galėtų keliauti toliau į ES. Sankcijos gali grėsti ir kelionių organizatoriams. ES viliasi, kad tai sumažins srautus žmonių, kurie atvyksta į Baltarusiją iš skurdžių ar konfliktų krečiamų šalių.

Baltarusijos režimas kaltinamas gabenantis migrantus į šalį, kad šie galėtų keliauti toliau į ES. Manoma, kad taip diktatorius Aliaksandras Lukašenka keršija Briuseliui už sankcijas, paskelbtas dėl civilinės visuomenės ir demokratinės opozicijos engimo.