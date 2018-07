E. Rinkevičius sakė patvirtinęs Rygos kvietimą A. Lukašenkai atvykti į Latviją, bet pridūrė, kad tokiems vizitams organizuoti reikia šiek tiek laiko. Prieš šį potencialų vizitą Rygoje planuoja posėdį surengti abiejų šalių tarpvyriausybinė komisija ir aptarti praktinio ekonominio bendradarbiavimo klausimus. „Jeigu bus tinkamai pasirengta, toks vizitas galimas prognozuojamoje ateityje“, – nurodė latvių ministras. E. Rinkevičius taip pat sakė esąs patenkintas, kad Latvijos premjeras Maris Kučinskis šių metų pradžioje apsilankė Minske. Komentuodamas galimą A. Lukašenkos viešnagę Latvijoje, Baltarusijos užsienio reikalų ministras sakė, kad tokie vizitai suteikia naują impulsą plėtoti dvišalius ryšius. Jis pridūrė, kad Minskas suinteresuotas A. Lukašenkos vizitu Latvijoje. Abiejų šalių diplomatijos vadovai aptarė Minsko ir Rygos santykius, padėtį regione, saugumo ryšius, Baltarusijos ryšius su Europos Sąjunga, taip pat dvišalio ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo plėtra. Latvijos ministras atkreipė dėmesį, kad abiejų šalių prekybos apimtys auga ir kad šiuos ryšius būtų galima dar labiau sustiprinti. E. Rinkevičius gyrė dvišalį bendradarbiavimą sprendžiant karinio saugumo klausimus. Abu ministrai sutarė, kad būtina stiprinti ryšius aukščiausiu lygiu teisėsaugos, sienų apsaugos ir vidaus reikalų srityse. „Dėkoju Latvijai už pragmatišką ir konstruktyvų požiūrį į santykius su Baltarusija. Kalbėjomės apie abipusį interesą plėtoti mūsų dvišalius santykius. Taip pat aptarėme opius klausimus ir nuomones bei regioninius aspektus. Neturime nesutarimų dėl mūsų dvišalių ryšių, o kalbant apie užsienio santykius, mūsų pozicija daugeliu klausimų sutampa“, – sakė V. Makejus.

