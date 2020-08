Baltos ir raudonos spalvos vėliavomis mojuojantys protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo ir skanduoja "laisvė“, skelbia „Telegram“. Vietos žiniasklaida skelbia, kad jau susirinko daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

„Interfax“ korespondentas praneša, kad Minsko centre sutelktos ir karinės pajėgos. Jo teigimu, kelios dešimtys karių su pilna ekipuote išsidėstė prie paminko Laisvės aikštėje, netoli viešbučio „Planeta“.

Atnaujinta 21.54

Lukašenka demonstracijas įvertino iš sraigtasparnio, protestuotojus išvadino žiurkėmis

Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos skrydis virš Minsko ir jo pasisakymai sraigtasparnio kabinoje buvo įamžinti vaizdo įrašuose, praneša naujienų agentūra TASS.

„BelTA“ nufilmavo kaip A. Lukašenka paprašė piloto praskristi virš „Nugalėtojų prospekto“, kur yra prezidento rezidencija.

„Išsibėgiojo kaip žiurkės“, – pamatęs nuo rezidencijos tolstančius protestuotojus pakomentavo A. Lukašenka. – Išsilakstė. Jie suprato, kad čia bus karšta.“

Internete taip pat paplito vaizdai, kaip A. Lukašenka atskrenda į rezidenciją ir iš sraigtasparnio išlipa nešinas neužtaisytu automatu „Kalašnikov“.

Sekmadienį Minske vyko itin didelė demonstracija. Dalis protestuotojų buvo susirinkę ir prie prezidento rezidencijos, „Nepriklausomybės rūmų“, kur gatves blokavo specialiosios paskirties milicijos būrys OMON su karine technika. Žmonės prie pat milicininkų nesiartino, tačiau susirinkę kiek atokiau skandavo „išeik“ – ragindami A. Lukašenką atsistatydinti. Vėliau minia patraukė atgal į Minsko centrą. Tuo metu ir praskrido sraigtasparnis.

Po kurio laiko A. Lukašenka išėjo už rezidencijos ribų ir padėkojo pareigūnams už jų darbą.

Prezidento atstovė spaudai Natalija Eismont neigė, kad prezidentas buvo evakuotas ar bėgo ir tikino, kad jis visą dieną kontroliavo situaciją ir toliau tęsia darbą „Nepriklausomybės rūmuose“.

Pasak jos, protestuotojai siekė „šturmuoti“ rezidenciją, tačiau jiems „neužteko drąsos ir jie pabėgo“.

Be to, su prezidento spaudos tarnyba siejamas kanalas susirašinėjimo ir pokalbių programėlėje „Telegram“ paskelbė, kad A. Lukašenka jo rezidenciją saugantiems OMON pareigūnams pažadėjo greitai „išsiaiškinti“ su protestuotojais.

Sekmadienį Minsko centre, „Nepriklausomybės aikštėje“, vykusi daugiatūkstantinė demonstracija vakare baigėsi ir žmonės galiausiai išsiskirstė.

OMON karinė technika ir autobusai su kariais taip pat pajudėjo iš miesto centro ir patraukė į karinę bazę Minsko mikrorajone Uručje.

Atnaujinta 20.09

Sekmadienį virš Minsko, kur vyksta didžiulė opozicijos demonstracija, pastebėtas sraigtasparnis. Žiniasklaida paskelbė, kad juo skrido prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

Naujienų agentūra TASS pranešė, kad sraigtasparnis nusileido prie „Nepriklausomybės rūmų“ – prezidento rezidencijos.

Internete paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip iš jo išlipa ginkluoti vyrai, o vienas jų – A. Lukašenka su automatu „Kalašnikov“ rankose.



Atnaujinta 19.32

Kai kurie kanalai rašė, kad Lukašenka jau buvo palikęs gyvenamąją vietą, kai susirinko protestuotojai. Tačiau kanalo skaitytojas Antonas Motolko tvirtina, kad sraigtasparnis vis dar yra Nepriklausomybės rūmuose.

Atnaujinta 19.30

„Mediazona“ sugebėjo patvirtinti: Lukašenka tikrai skrenda sraigtasparnyje su tuo pačiu numeriu, kuris buvo ant sraigtasparnio, kuris nusileido Nepriklausomybės rūmuose.

Atnaujinta 18.58 val.

Minėti automobiliai su metalo konstrukcijomis, iš visko sprendžiant, – specialieji atakos ir gynybiniai kompleksai „Rubež“. Dabar jie užblokavo privažiavimą prie Nepriklausomybės rūmų.

Atnaujinta 18.54

Dalis mitingo dalyvių grįžta nuo monumento Minsko centre, bijodami susidurti su jėgos struktūromis, praneša TASS korespondentas. Kita protestuotojų grupė tuo pat metu ir toliau eina apsuptos Valstybinės vėliavos aikštės kryptimi.

Nuo Nepriklausomybės rūmų – A. Lukašenkos rezidencijos – pajudėjo karinė technika.

Publikuojamos uždaryto Nugalėtojų prospekto, kuriuo pražengė protestuotojų kolona, nuotraukos. Prospektas atkirstas prieš įvažiavimą į A. Lukašenkos rezidenciją.

Nepriklausomybės rūmų kryptimi, paskui protestuotojus išvažiavo keletas automobilių su pritvirtintomis metalo konstrukcijomis.

Žmonės tuo metu eina link Valstybinės vėliavos aikštės ir stengiasi nesiartinti prie monumentą apsupusių karių.

Kaip pranešė „Euroradio“ klausytojai, prie Valstybinės vėliavos aikštės privažiavo specialioji technika. Gretimoje gatvėje buvo pastebėti tvarkos pažeidėjų transportavimo automobiliai.

Atnaujinta 17.47

Opozicijos atstovė ragina protestuotojus Minske neprovokuoti kariškių

Baltarusijos opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo narė Marija Kolesnikova paragino protesto akcijos Minske dalyvius neiti prie stelos „Minskas – miestas-didvyris“ ir neprovokuoti jėgos struktūrų atstovų.

„Prašau, apsisukame ir pereiname, neikime prie stelos. Prašau, nevykdykime provokacijų, išlikime ramūs. Mūsų saugumas ir gyvybės – svarbiausia vertybė“, – kreipdamasi į susirinkusiuosius su M. Kolesnikova.

Tuo metu Baltarusijos teisėsaugos tarnybos opozicijos Minsko centre surengtos protesto akcijos dalyviams pareiškė, kad gali būti panaudotos specialiosios priemonės.

Kaip iš įvykio vietos pranešė „Interfax“ korespondentas, jėgos struktūros per garsiakalbius, įrengtus ant administracinių pastatų palink Didžiojo tėvynės karo muziejų pranešė susirinkusiems žmonėms , kad akcija yra neteisėta.

„Gerbiamieji piliečiai, jūs pažeidžiate viešąją tvarką. Neverskite imtis fizinės jėgos ir specialiųjų priemonių. Prašome išsiskirstyti“, – skelbiama per garsiakalbius.

Tuo metu karių skaičius aplink muziejų auga: kariai formuoja papildomą grandinę, aplink muziejų pastatyta spygliuotos vielos tvora.

Parke prie muziejaus sustatyta kelios dešimtys karinių sunkvežimių.

Atnaujinta 17.28

Milicija ragina protestuotojus Minske išsiskirstyti, perspėja apie specialiąsias priemones

Atnaujinta 17.00

Protestuotojai Baltarusijoje reikalauja Lukašenkos atsistatydinimo



Daugybė protestuotojų sekmadienį susirinko Minsko centre po to, kai opozicijos lyderiai sukvietė žmones į didžiulį mitingą reikalauti Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos atsistatydinimo.

Sekmadieninis mitingas yra naujausia protesto akcija dėl A. Lukašenkos ginčytino perrinkimo. Anksčiau autoritarinis šalies vadovas pasiuntė savo liūdnai pagarsėjusią riaušių policiją išvaikyti spontaninius mitingus, kurie buvo surengti po to, kai prieš dvi savaites A. Lukašenko oficialiai buvo perrinktas šeštai kadencijai. Kritikai sako, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti.

Tūkstančiai raudonos ir baltos spalvos vėliavomis apsigaubusių protestuotojų užtvindė Nepriklausomybės aikštę, kur taip pat grupė moterų protestavo prieš policijos smurtą prieš opozicijos rengiamą „Maršą už laisvą Baltarusiją“.

„Mes turime tik du reikalavimus: sąžiningi rinkimai ir nutraukti smurtą“, – agentūrai AFP sakė 32 metų Igoris.

Pareigūnai anksčiau perspėjo šalies gyventojus nedalyvauti „nelegaliose demonstracijose“, o vietos žiniasklaida socialiniuose tinkluose skelbia vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos vandens patrankos ir riaušių policija su skydais, judanti link Nepriklausomybės aikštės.

Baltarusijos gynybos ministerija sako, kad imsis priemonių apsaugoti Antrojo pasaulinio karo memorialus, kuriuos vadina „šventomis vietomis“. Taip pat Minsko centre uždarytos keturios metro stotys.

Solidarumas su baltarusiais sekmadienį ketina išreikšti ir Lietuva, kur planuojama suformuoti gyvąją grandinę nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos.

Nenori „antrosios Ukrainos“

Europos Sąjunga nepripažįsta Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatų ir žada įvesti sankcijas Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems už rezultatų suklastojimą bei policijos smurtą prieš protestuotojus, kurių beveik 7 tūkst. buvo suimta, o daugelis jų teigė buvę mušami ir kankinami policijos nuovadose.

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borellis (Žozepas Borelis) sekmadienį perspėjo, kad negalima leisti Baltarusijai tapti „antrąja Ukraina“, ir pridūrė, jog būtina turėti reikalų su 65 metų prezidentu Aliaksandru Lukašenka – ilgiausiai šalį valdančiu lyderiu Europoje.

„Paskutiniu Europos diktatoriumi“ vadinamas A. Lukašenka atmeta raginimus trauktis bei galimybę engti naujus rinkimus. Jis nurodė saugumo tarnyboms numalšinti neramumus ir užtikrinti sienų apsaugą.

Baltarusijos teisėsauga taip pat pradėjo tyrimą dėl opozicijos inicijuotos Koordinacinės tarybos, kuri siekia naujų rinkimų ir taikaus valdžios perdavimo, po to, kai, kaip teigia A. Lukašenko, oponentai panoro „užimti valdžią“.

Kariai šarvuočiais yra blokavę privažiavimą prie Nepriklausomybės aikštės nuo geležinkelio stoties pusės. Visus kitus privažiavimus prie prospekto yra blokavusi milicija.

Protesters in Minsk #Belarus now marching from Independence Square to the Victoria memorial. #CNN pic.twitter.com/3PWu6fWQU2



Protesto akcijos organizatoriai šalies valdžiai ketina pareikšti kelis reikalavimus, įskaitant „visų suimtųjų ir politinių kalinių išlaisvinimą, kaltųjų dėl kankinimų ir nužudymų teisminį persekiojimą ir Lukašenkos pasitraukimą“.

Nuo 1994 metų šaliai vadovaujančio lyderio oponentai organizavo streikus ir didžiausius protestus buvusios sovietinės respublikos šiuolaikinėje istorijoje, reikalaudami, kad A. Lukašenka pasitrauktų.

Praėjusį savaitgalį protesto akcijose visoje Baltarusijoje dalyvavo per 100 tūkst. žmonių.



Solidarumo akcijos taip pat yra planuojamos kaimyninėje Lietuvoje, kur sekmadienį organizuojamas „Laisvės kelias“ – žmonių grandinė sujungs Vilnių su pasienyje esančiais Medininkais.

Ši akcija rengiama rugpjūčio 23 dieną, kaip ir Baltijos kelias, kai 1989 metų rugpjūčio 23-iąją į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino susikibo daugiau kaip milijonas žmonių. Tuomet pasauliui buvo pasiųsta žinia apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos siekį nutraukti sovietinę okupaciją ir atkurti nepriklausomybę.

Europos Sąjunga (ES) nepripažino Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatų ir šią savaitę pažadėjo nustatyti sankcijas, kurios bus nukreiptos prieš tuos, kas, kaip įtariama, klastojo rinkimų rezultatus ir kruvinomis priemonėmis slopino protestus.

Minsk Independence square right now. People are coming at the rally for new Belarus two weeks after the stolen election: pic.twitter.com/lNU57zuymj