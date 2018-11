„Jei NATO ir toliau baugins, dislokuodama Lenkijoje bazes ar dar kaip nors, Baltarusijai prireiks veiksmingesnio ginklo, visų pirma raketų“, – su grupę amerikiečių analitikų Minske susitikusio A. Lukašenkos žodžius cituoja valstybinė naujienų agentūra BelTA. Valstybės vadovas taip pat pažymėjo, kad Baltarusija jau turi savo raketų gamybos pramonę. „Pastaruoju metu – jūs pastebėjote, o mes neslepiame – sukūrėme savo raketų pramonę ir pagaminome savosios itin tiksliai (nutaikomos) raketinės ginkluotės“, – pabrėžė prezidentas. Praėjusią savaitę A. Lukašenka pareiškė, kad Minskas ir Maskva ieško tinkamo ir nebrangaus atsako į planus pastatyti Lenkijoje bazę bei pavadinti ją JAV prezidento Donaldo Trumpo garbei „Trumpo fortu“ (Fort Trump). Susiję straipsniai: Stoltenbergas netikėtai atvyko į Afganistaną Lingė: prezidentė nenori tiesiog erzinti valdančiųjų „Žinoma, mums tai kelia nerimą. Jeigu, tarkime, Lenkijoje jie pareikš, kad yra pasirengę išleisti milijonus dolerių, kad ten būtų dislokuotas (...) kažkoks Trumpo fortas, žinoma, mes ne idiotai ir, žinoma, į tai reaguojame“, – pareiškė A. Lukešenka, dalyvaudamas Miuncheno saugumo konferencijos pagrindinės grupės diskusijose Minske. „Suprantama, su savo pagrindine sąjungininke (Rusija) svarstome, kaip mums į visa tai atsakyti ir kaip rasti atitinkamą atsaką minimaliomis išlaidomis“, – pridūrė jis. Vakarų santykiai su Maskva smarkiai pašlijo dėl Rusijos 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos. Jų ryšius taip pat temdo Maskvos vaidmuo Sirijos konflikte ir šių metų kovą Didžiojoje Britanijoje, kaip manoma, Rusijos specialiųjų tarnybų įvykdytas mėginimas nunuodyti buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį nervus paralyžiuojančia medžiaga. Įtampa tarp Maskvos ir Vašingtono dar labiau paaštrėjo spalį D. Trumpui paskelbus, kad jis planuoja pasitraukti iš Šaltojo karo laikų sutarties dėl branduolinės ginkluotės reguliavimo. Rusija perspėjo, kad tos žingsnis gali sužlugdyti pasaulio saugumo sistemą.

