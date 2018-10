Tai A. Lukašenka sakė pirmadienį susitikęs su buvusiu Ukrainos prezidentu Viktoru Janukovyčiumi. Prorusiškų pažiūrų V. Janukovyčius buvo nuverstas 2014 metais per proeuropietišką Maidano revoliuciją. „Jums žinoma mano pozicija dėl įvykių Ukrainoje. Mes tikrai nenorime kištis į įvykius Ukrainoje. Kalbant grubiai, tai ne mūsų reikalas, jei mūsų neprašoma. Nors, pasakysiu atvirai, įvykių Ukrainoje poveikis mums – labai didelis. Ypač kalbant apie tai, kas mums kelia susirūpinimą – ginklų gabenimas per Ukrainos sieną. Konfiskuojame labai daug ginklų“, – sakė A. Lukašenka, kurį cituoja prezidentūros spaudos tarnyba. Anot prezidento, nustatoma atvejų, kai ginklai keliauja į Baltarusiją iš Ukrainos per Rusiją. „Kai tiriamos baudžiamosios bylos, mes taip pat fiksuojame tokius faktus. Sakiau tai ir Rusijos prezidentui. Būtent tai mums kelia didžiausią susirūpinimą“, – sakė A. Lukašenka. „Tačiau, tiesą sakant, galėtų būti daug blogiau, – kalbėjo A. Lukašenka. – Nėra tautų susipriešinimo. Tai yra svarbiausia. Tai teikia vilties. Tai mūsų gerų santykių pamatas. Problemų daug, ir aš esu pasirengęs jas svarstyti.“

