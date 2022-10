Baltarusijos gyventojai galės gyventi šiltai ir ramiai, jeigu jos klausys. Tokį pareiškimą jis padarė per posėdį, skirtą teisės aktų keitimo klausimams aptarti.

A. Lukašenka pareiškė, kad valdžia privalo gyventojams teikti visą informaciją apie vykstančius procesus ir esamas grėsmes, kad jie galėtų sąmoningai daryti išvadas ir priimti sprendimus.

Anonsuodamas rinkimų kampaniją, kuri suplanuota 2024 m., šalies prezidentas pranešė, kad rinkimai įvyks pagal naujas taisykles.

„Žinote, aš nurodžiau jėgos struktūrų pareigūnams ir kitiems informuoti liaudį apie tai, kas vyksta. Tai labai svarbi problema. Visi pagalvos: „Tai bent problema, Lukašenka nori įbauginti liaudį.“ Priešingai! Nenoriu, kad jūs įsibaugintumėte“, – patikino A. Lukašenka ir pridūrė esą jis suinteresuotas tuo, jog eiliniai baltarusiai būtų visiškai išsamiai informuojami apie situaciją šalyje.

Be to, kaip pažymėjo A. Lukašenka, piliečiai per pastaruosius dvejus metus turėjo padaryti išvadas ir priimti sprendimą, ar nori gyventi tyliai ir ramiai.

Anot A. Lukašenkos, baltarusiams, kurie nori turėti prieigą prie civilizacijos gerybių, įskaitant maisto produktus, dujas ir vandenį, reikia „sukąsti dantis ir daryti tai, ką jis pasakys“.

„Norite bėdos – prašom. Vėliavą į rankas ir eikite. Norite, kad būtų tylu ir ramu, kad ryte ir vakare, jei ne patys po dušų nusiprausti, tai nors savo vaikus šiltame vandenyje išmaudyti galėtumėte, kad namuose būtų šilta, kad būtų dujų, naftos ir kitų dalykų, kad būtų ryte ir vakare ko užkąsti, pavalgyti, apsirengti, jeigu to norite, tada sukąskite dantis ir pirmyn, darykite tai, ką jums sakau“, – reziumavo posėdžio metu prabilęs A. Lukašenka.