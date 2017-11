Vienas naujienų agentūros „Interfax“ žurnalistas pranešė, kad už L. Pasečniko paskyrimą laikinuoju LNR vadovu nubalsavo visi 38 posėdyje dalyvavę deputatai. Anksčiau šeštadienį separatistų parlamentas vienbalsiai patvirtino ankstesnio LNR lyderio Igorio Plotnickio įgaliojimų pirmalaikį nutraukimą. Šis separatistų vadeiva ankstesnę dieną paskelbė atsistatydinantis, esą dėl pašlijusios sveikatos. Vis dėlto labiau tikėtina, kad šį žingsnį jis atliko dėl didelės įtampos, šią savaitę tvyrojusios tarp skirtingų kovotojų frakcijų separatistų kontroliuojamoje Ukrainos rytinės Luhansko srities dalyje. Anksčiau šią savaitę I. Plotnickis paskelbė atleidžiantis separatistų vidaus reikalų ministrą Igorį Kornetą ir apkaltino jį rezgus planus įvykdyti perversmą. Tačiau I. Kornetas iš posto trauktis atsisakė, o jam ištikimi ginkluoti žmonės dvi dienas blokavo dalį Luhansko miesto centro, bet ketvirtadienį išsiskirstė. Rusijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad I. Plotnickis nesugebėjo suvaldyti padėties ir ketvirtadienį paspruko į Maskvą. Luhanskas yra viena iš dviejų Rytų Ukrainos sričių, iš dalies kontroliuojamų Maskvos remiamų separatistų. Per jų karą su Kijevo vyriausybės pajėgomis nuo 2014 metų balandžio žuvo jau daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.