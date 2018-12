„Ką tik Ščastios mieste pasitikau mūsų nuteistuosius, kurie buvo kalinami (Kijevo) nekontroliuojamoje Luhansko srities dalyje... Šį kartą mums buvo perduoti 42 žmonės... ir jų baudžiamosios bylos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ informavo Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova. Ji pabrėžė, kad tai buvo pirmas toks kalinių perdavimo atvejis Luhansko srityje. „Jie patys per giminaičius ir artimuosius ar žmogaus teisių gynėjus išreiškė norą sugrįžti į vyriausybės kontroliuojamą teritoriją ir ten tęsti bausmės atlikimą“, – pridūrė ombudsmenė. Pareigūnė patikino, kad vyriausybė pasiruošusi leisti visiems norintiems piliečiams atlikti bausmę jos pataisos įstaigose. Tuo metu Ukrainos parlamento vicepirmininkė, humanitarinės grupės atstovė Iryna Heraščenko pranešė, kad dėl kalinių perdavimo buvo sutarta per susitikimą su Maskvos ir separatistų atstovais Minske. Šie asmenys buvo nuteisti iki 2014-aisiais Rytų Ukrainoje įsiplieskusio konflikto, o jų nusikaltimai nesiejami su kariniais veiksmais. Anot I. Heraščenko, Donecko separatistai taip pat ruošiasi perduoti kalinius, nesusijusius su konfliktu ir norinčius atlikti bausmę Kijevo kontroliuojamoje teritorijoje. Luhansko separatistai patvirtino, kad Ukrainos piliečiai buvo perduoti vyriausybei.

