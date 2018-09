Tai ketvirtadienį pranešė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Specialiosios stebėjimo misijos koordinatorius Toni Frischas. „Girdėjau, jog yra daug žmonių, norinčių, kad jie būtų perkelti į (Kijevo) kontroliuojamus rajonus. Aš žinau apie mažiausiai pusšimtį tokių atvejų. Tačiau man atrodo, kad jų bus dar daugiau, kai svarbų žingsnį žengs atskirų Luhansko srities rajonų atstovai“, – sakė jis per spaudos konferenciją Kijeve. „Man tų rajonų atstovai patvirtino, kad yra pasirengę perkelti tuos asmenis“, – pridūrė T. Frischas. Jis taip pat nurodė, kad nuteistųjų perkėlimas iš atskirų Donecko srities rajonų vyksta nuo 2015 metų, ir iki šiol iš tų teritorijų buvo perkelti apie 200 žmonių. Pasak T. Frischo, per apsilankymą Donbase jis konfidencialiai pabendravo su 10 ukrainiečių, laikomų separatisatų kontroliuojamuose Donecko ir Luhansko sričių rajonuose, taip pat su penkiais asmenimis, nuteistais iki konflikto pradžios, kurie nori būti perkelti į Kijevo kontroliuojamą teritoriją atlikti bausmės. Jis atsisakė paskelbti pavardes žmonių, kuriuos aplankė. Tačiau atsakydamas į žurnalistų klausimus ESBO atstovas patvirtino, kad, be kitų asmenų, buvo susitikęs ir su žurnalistu bei publicistu Stanislavu Avsejevu, taip pat Bohdanu Pantiušenka, Aleksandru Korinkovu, Serhijumi Hlondaru. Ukrainos parlamento vicepirmininkė, humanitarinės grupės atstovė Irina Heraščenko, sakė, kad iš 17 asmenų, kurių perdavimo siekia vyriausybė, T. Frischas pabendravo su mažiau nei puse, nes Luhanske jam buvo organizuotas susitikimas ne su tais žmonėmis, kuriuos įvardijo Kijevas. „Iš to sąrašo, kurį įteikėme ponui T. Frischui, jis susitiko su mažiau nei puse žmonių. Jis susitiko su dešimčia asmenų. Tačiau tarp jų buvo keli, dėl kurių mes nesikreipėme“, – sakė ji per spaudos konferenciją Kijeve.

