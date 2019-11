„Tai yra aktyvaus šaulio situacija. Įtariamasis apibūdinamas kaip azijietis juodais rūbais“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė vietos šerifo biuras. Policija apsupusi teritoriją Santa Klaritoje, apie 64 km į šiaurę nuo Los Andželo.

„Per šias šaudynes Soguso vidurinėje mokykloje sužeisti keli žmonės“, – sakoma Santa Klaritos miesto paskyroje tviteryje paskelbtoje žinutėje. Informacijos apie sužeistųjų būklę kol kas nėra.

#SaugusHighShooting: We have received 2 patients in critical condition, 3 en route. We will provide updates as they become available.