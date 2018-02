Vienas 15 metų vaikinas buvo sužeistas į galvą, jo būklė kritinė, tačiau stabili, pranešė priešgaisrinės apsaugos departamento atstovas Erikas Scottas. Kita 15-metė peršautu riešu taip pat buvo pristatyta į ligoninę, jos būklė vidutinė. Dar trys 11-30 metų asmenys patyrė nesunkių sužalojimų ir nubrozdinimų. Policija suėmė vieną moksleivę ir surado ginklą, iš kurio šaudyta, nurodė pareigūnai. Per televizijos reportažus buvo parodyta, kaip pareigūnai iš mokyklos išveda vieną tamsiaplaukę merginą, surakintą antrankiais. Pareigūnai ir medikai į vakarus nuo Los Andželo centro esančią Salvadoro B. Castro vidurinę mokyklą atvyko maždaug 9 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku. Šaudyta buvo vienoje tos mokyklos klasėje, nurodė vietos žiniasklaida. Policija automobiliais užtvėrė sankryžą netoli tos mokyklos, o netoliese susirinko grupė sunerimusių tėvų, laukiančių žinių iš savo atžalų. Tarp jų buvo Gloria Echeverria, prie mokyklos laukusi naujienų apie savo 13-metį sūnų. „Tiesiog tikiuosi, kad jam nieko nenutiko, – sakė ji. – Bijau dėl visų vaikų – mokykla turėtų būti jiems saugi vieta, bet, atrodo, taip nėra.“ Los Andželo mokyklų policijos viršininkas Steve'as Zippermanas (Stivas Cipermanas) sakė, kad mokyklos teritorija po to incidento tebėra uždaryta, tačiau pavojaus ten jau nebėra. „Atsižvelgsime į tų moksleivių, kurie labai gerai viską matė, poreikius, suprasdami, kad tai yra labai traumuojanti (patirtis), – sakė jis. – Čia yra mūsų mokyklos psichinės sveikatos specialistų, kurie yra pasirengę paremti moksleivius.“

